2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? MPİ yılbaşı bilet sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?
MPİ yılbaşı bilet sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? Milyonlarca kişi bayilerden Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet aldı. Sonuçları öğrenmek isteyenlerin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonların hayalini süsleyen 80 milyon TL'lik ikramiyeyi hangi numaraların kazandığı merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Peki, 2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
31.12.2019 18:10
- Son Güncelleme: 31.12.2019 18:32
2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango sonuçları tam liste olarak henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
DİĞER GALERİLER