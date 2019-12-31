2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? MPİ yılbaşı bilet sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.