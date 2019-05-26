2019 yılının şimdiye kadar gösterime giren en iyi yabancı dizileri açıklandı! İşte en iyi yabancı diziler listesi - 2019

2019 senesi dizi severler için oldukça bereketli ve hareketli bir sene! Game of Thrones, The Stranger Things ve Peaky Blinders gibi oldukça sevilen ve fenomen haline gelmiş diziler, heyecanla beklenen yeni sezonlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Time dergisi, 2019 yılında ekranlara gelen en iyi dizileri seçti. İşte yılın şimdiye kadar seyirciyle buluşan en iyi dizileri...

26.05.2019 13:05 - Son Güncelleme: 26.05.2019 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





