2019 yılının şimdiye kadar gösterime giren en iyi yabancı dizileri açıklandı! İşte en iyi yabancı diziler listesi - 2019
2019 senesi dizi severler için oldukça bereketli ve hareketli bir sene! Game of Thrones, The Stranger Things ve Peaky Blinders gibi oldukça sevilen ve fenomen haline gelmiş diziler, heyecanla beklenen yeni sezonlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Time dergisi, 2019 yılında ekranlara gelen en iyi dizileri seçti. İşte yılın şimdiye kadar seyirciyle buluşan en iyi dizileri...
26.05.2019 13:05
- Son Güncelleme: 26.05.2019 13:15
Better Things (FX)
Pamela Adlon ve Louis C.K. tarafından yaratılan Amerikan komedi dizisinde üç kızını kendi başına büyüten boşanmış bir kadının hikayesi anlatılıyor.
Fleabag (Amazon)
Yaşadığı bir trajediyi kabullenmeye çalışırken aynı zamanda Londra'daki yaşamla da baş etmeye çalışan genç bir kadını konu alan İngiliz dizisi.
Killing Eve (BBC America)
Sandra Oh ve Jodie Comer'ın başrol oynadığı, Luke Jennings'in kitaplarından uyarlanan dizi, ajan olmanın hayallerini kuran bir kadının beklenmedik bir maceraya atılmasını anlatıyor.
Fosse/Verdon (FX)
Dizi, yönetmen-koreograf Bob Fosse ve aktris ve dansçı Gwen Verdon çiftinin sorunlu kişisel ve profesyonel ilişkisinin hikayesini anlatıyor.
Leaving Neverland (HBO)
Belgesel yapım, Michael Jackson tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden iki kişi Wade Robson ve James Safechuck'a odaklanıyor. Ayrıca bu iki kişinin aileleri üzerindeki etkileri de inceliyor.