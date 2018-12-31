2019 resimli yeni yıl mesajları (Sevgiliye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl mesajları)
2018 yılını geride bırakmamıza saatler kaldı. Herkes bir yandan yılbaşı gecesini sevdikleri ile geçirmenin planlarını kurarken öte yandan yanında olamayanların yeni yılını tebrik etmek istiyor. Yılbaşı menüsü ve hediyesi hazırsa şimdi uzaktakilerin yeni yılını kutlamanın vakti. Sizin için 2019 Yılbaşı resimli yılbaşı mesajlarını derledik. İşte ister sevgiliye, ister arkadaşa, isterseniz kurumsal birliğiniz olan insanlara gönderebileceğiniz kısa, birbirinden değişik, ilginç, komik veya anlamlı yeni yıl mesajları...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 12:29:32 Güncelleme: 13:03:30
2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!
Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...
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