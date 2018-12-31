2019 resimli yeni yıl mesajları (Sevgiliye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl mesajları)

2018 yılını geride bırakmamıza saatler kaldı. Herkes bir yandan yılbaşı gecesini sevdikleri ile geçirmenin planlarını kurarken öte yandan yanında olamayanların yeni yılını tebrik etmek istiyor. Yılbaşı menüsü ve hediyesi hazırsa şimdi uzaktakilerin yeni yılını kutlamanın vakti. Sizin için 2019 Yılbaşı resimli yılbaşı mesajlarını derledik. İşte ister sevgiliye, ister arkadaşa, isterseniz kurumsal birliğiniz olan insanlara gönderebileceğiniz kısa, birbirinden değişik, ilginç, komik veya anlamlı yeni yıl mesajları...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 12:29:32 Güncelleme: 13:03:30
2019 yeni yıl resimli kart mesajları (Sevgiliye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl mesajları)

Bu yılbaşı mesajlarını okumadan kimsenin yeni yılını kutlamayın... 2019'a artık saatler kala, herkes sevdiklerinin yeni yılını kutlamak için telefonlarını ve sosyal medyayı kullanıyor. İşte her mecrada kullanabileceğiniz yeni yıl mesajları.

2019 yeni yıl resimli kart mesajları (Sevgiliye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl mesajları)

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.. - 2019 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

2019 yeni yıl resimli kart mesajları (Sevgiliye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl mesajları)

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

2019 yeni yıl resimli kart mesajları (Sevgiliye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl mesajları)

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

2019 yeni yıl resimli kart mesajları (Sevgiliye, arkadaşa ve kurumsal yeni yıl mesajları)

2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

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