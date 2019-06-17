2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın kan donduran Türkiye ve dünya kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK

Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.