2019 kehanetleri korkunç! Baba Vanga'nın kan donduran Türkiye ve dünya kehanetleri! Taş üstünde taş kalmayacak
Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! 2019 yılı için yaptığı kehanetlerde taş üstünde taş kalmayacak diyen ünlü kahinin pek çok kehanetinin tuttuğu da biliniyor. Peki Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri neler? Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte yaşlı kahinin gelecek için ilginç kehanetleri...
NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR
Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.
Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.
GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK
Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.
Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.