2019 Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster için geri sayım başladı!

Alman otomotiv devi Audi'nin özel spor otomobili TT geçirdiği makyajla birlikte yeni tasarımına kavuştu. Peki, 2019 Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster'ın motor ve donanım özellikleri neler? Yeni Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster ne zaman yollara çıkacak? İşte yeni Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster hakkında merak ettiğiniz her şey...

16 Ağustos 2018 Perşembe, 17:26:36 Güncelleme: 17:30:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





