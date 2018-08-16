2019 Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster için geri sayım başladı!
Alman otomotiv devi Audi'nin özel spor otomobili TT geçirdiği makyajla birlikte yeni tasarımına kavuştu. Peki, 2019 Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster'ın motor ve donanım özellikleri neler? Yeni Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster ne zaman yollara çıkacak? İşte yeni Audi TT Coupe ve Audi TT Roadster hakkında merak ettiğiniz her şey...
16 Ağustos 2018 Perşembe, 17:26:36 Güncelleme: 17:30:13
Audi'nin üçüncü nesil TT modeli, hafif bir makyaj gördü. Bu makyajla birlikte TT, yeni tasarımlı tamponlara, ızgara ve hava girişlerine sahip oldu.
Özellikle ön ve arka tampondaki girintiler TT'nin daha sportif olmasını sağlıyor Audi'nin tasarım dilini taşımaya devam eden TT'de 200 HP'lik 2.0 litrelik turbo motor yer alıyor ve bu araç TT 40 TFSI olarak adlandırılıyor.
TT 45 TFSI'da ise 230 ya da 245 HP'lik motor yer alıyor ve bu araçlarda Quattro seçeneği de var.
TT 40 TFSI ve TT 45 TFS'da 6 ileri manuel ya da 7 ileri S Tronic şanzıman seçeneği var.
Sadece 7 ileri S Tronic şanzımana sahip olacak olan TTS'de görev yapan 2.0 litrelik benzinli motor 310 HP gücünde.