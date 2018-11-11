2018in en iyi 20 filmi

2018'in en iyi 20 filmi
İngiltere'nin en çok satan sinema dergisi Empire 2018'in 'En İyi 20 Filmi'ni seçti
11 Kasım 2018 Pazar, 18:18:30 Güncelleme: 18:35:47
2018'in en iyi 20 filmi
2018'in en iyi 20 filmi
You Were Really Never There
Hayatını, seks ticareti için kaçırılan kızları kurtararak kazanan Joe'nun hikayesini anlatan You Were Really Never There, festivallerin gözdesi oldu. Yönetmen Lynne Ramsay ikinci filminde Oscar'lı yıldız Joaquin Phoenix'in etkli oyunculuğuyla yine mükemmel bir iş çıkarıyor.
2018'in en iyi 20 filmi
2018'in en iyi 20 filmi
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