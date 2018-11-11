2018in en iyi 20 filmi

Cold War

Yönetmen Pawel Pawlikowski'nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki müzisyen arasındaki tutkulu aşkı anlattığı Cold War'ı izleyen herkes büyülüyor. Cannes'da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan film Polonya'nın bu yıl ki Oscar adayı olarak ilan edildi.