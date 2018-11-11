2018'in en iyi 20 filmi

İngiltere'nin en çok satan sinema dergisi Empire 2018'in 'En İyi 20 Filmi'ni seçti

11 Kasım 2018 Pazar, 18:18:30 Güncelleme: 18:35:47
2018'in en iyi 20 filmi
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2018in en iyi 20 filmi

1. Tonya

İki olimpiyat şampiyonluğu olan buz patenci Tonya Harding'in etkileyici öyküsünü anlatan filmde Margot Robbie, unutulmaz bir performans sergiliyor. Tonya'nin annesi rolünde Allison Janney'nin 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı film 2018'in sürprizlerindendi.

2018'in en iyi 20 filmi
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2018in en iyi 20 filmi

You Were Really Never There

Hayatını, seks ticareti için kaçırılan kızları kurtararak kazanan Joe'nun hikayesini anlatan You Were Really Never There, festivallerin gözdesi oldu. Yönetmen Lynne Ramsay ikinci filminde Oscar'lı yıldız Joaquin Phoenix'in etkli oyunculuğuyla yine mükemmel bir iş çıkarıyor.

2018'in en iyi 20 filmi
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2018in en iyi 20 filmi

Levave No Trace

Jennifer Lawrence sinemaya armağan eden Winter's Bone'in yönetmeni Debra Granik, Levave No Trace'de ormanın derinliklerinde yaşayan bir baba kızın sıradışı öyküsünü anlatıyor. Film birçok eleştirmenin 2018'in en iyileri listesinde yer alıyor...

2018'in en iyi 20 filmi
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2018in en iyi 20 filmi

Coco

Pixar'ın 2018'deki şaheseri Coco, 12 yaşındaki müzik aşığı Miguel'in 'Ölüler Şehri'ndeki macerasını anlatıyor. Coco muhteşem görselliğiyle Eni İyi Animasyon Filmi dalında Oscar'ı kazandı...

2018'in en iyi 20 filmi
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2018in en iyi 20 filmi

Cold War

Yönetmen Pawel Pawlikowski'nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki müzisyen arasındaki tutkulu aşkı anlattığı Cold War'ı izleyen herkes büyülüyor. Cannes'da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan film Polonya'nın bu yıl ki Oscar adayı olarak ilan edildi.

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