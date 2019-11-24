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20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan! Sonrasında ise...

Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. Verilen bilgiye göre ölümcül yaralar almayan aslan façayı bozdurmadan oradan uzaklaşmayı başarmış. Sırtlanlar hakkında meraklısına bilgi: Dünyanın en vahşi ve en çok korkulan hayvanların başında gelen sırtlan iken; yavrusu, birçok yönden dünyanın en tatlı hayvan yavrusu seçilmektedir.

24.11.2019 10:06 - Son Güncelleme: 24.11.2019 10:06
20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan! Sonrasında ise...

Aslan Kral'ı izlemiş olanların aslanlar karşı duyduğu hayranlık iki katına artmıştır. Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olsalar da onları sevmemek mümkün değildir. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.

20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan! Sonrasında ise...

Belgeselde Red ismindeki erkek aslan yer alıyor. Bir anda etrafını 20 sırtlan çevreliyor. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz.

20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan! Sonrasında ise...


Belgeseldeki aslan, etrafını yirmi sırtlan çevrelemesine rağmen kendisine yaklaşmalarına izin vermiyor. Ancak yorulması an meselesi. Bu sırada Red'in imdadına kuzeni Tatu yetişiyor. Kuzeninin sesini duyan Tatu hızla yardıma koşuyor. Onu gören sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlar.

20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan! Sonrasında ise...
20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan! Sonrasında ise...
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