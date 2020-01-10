20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü

Aslan Kral'ı izlemiş olanların aslanlar karşı duyduğu hayranlık iki katına artmıştır. Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olsalar da onları sevmemek mümkün değildir. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.