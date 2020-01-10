20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü
Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu.
10.01.2020 13:11
- Son Güncelleme: 10.01.2020 13:34
Aslan Kral'ı izlemiş olanların aslanlar karşı duyduğu hayranlık iki katına artmıştır. Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olsalar da onları sevmemek mümkün değildir. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.
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