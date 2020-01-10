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20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü

Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu.

10.01.2020 13:11 - Son Güncelleme: 10.01.2020 13:34
20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü

Aslan Kral'ı izlemiş olanların aslanlar karşı duyduğu hayranlık iki katına artmıştır. Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olsalar da onları sevmemek mümkün değildir. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.

20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü

Belgeselde Red ismindeki erkek aslan yer alıyor. Bir anda etrafını 20 sırtlan çevreliyor. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz.

20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü


Belgeseldeki aslan, etrafını yirmi sırtlan çevrelemesine rağmen kendisine yaklaşmalarına izin vermiyor. Ancak yorulması an meselesi. Bu sırada Red'in imdadına kuzeni Tatu yetişiyor. Kuzeninin sesini duyan Tatu hızla yardıma koşuyor. Onu gören sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlar.

20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü
20 tane sırtlanın ortasında kalan cengaver erkek aslan görenleri hayrete düşürdü
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