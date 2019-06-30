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2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...

Vatandaşlar tarafından her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen BİM aktüel kataloğu görücüye çıktı. Salı ve Cuma günleri büyük indirim fırsatları sunan BİM marketleri aktüel ürünler olarak satışa sunuyor. Birçok kişi tarafından merakla beklenen 2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Peki 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünler arasında hangi sürpriz ürünler var? İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...

30.06.2019 18:38 - Son Güncelleme: 30.06.2019 18:41
2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...

Her hafta heyecanla takip edilen BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri büyük indirim fırsatları sunan BİM marketleri aktüel ürünler olarak satışa sunuyor. Peki, 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünler arasında neler var? Özellikle gıda ürünlerinde bulunan indirimde fiyatlar neler? İşte merakla beklenen kataloğda yer alan ürünler...

2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...

BİM marketleri 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünlerinde kahvaltı ürünlerine yer verdi. Zeytinden peynire, baldan salama, kahvaltılık gevrekten helvaya kadar pek çok ürün çeşidine ulaşmak mümkün. Cazip fiyatlarla sunulan BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ (2 TEMMUZ SALI 2019)

2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...
2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...
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