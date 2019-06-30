2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı! İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...

Vatandaşlar tarafından her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen BİM aktüel kataloğu görücüye çıktı. Salı ve Cuma günleri büyük indirim fırsatları sunan BİM marketleri aktüel ürünler olarak satışa sunuyor. Birçok kişi tarafından merakla beklenen 2 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Peki 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünler arasında hangi sürpriz ürünler var? İşte kataloğda yer alan sürpriz ürünler...

30.06.2019 18:38 - Son Güncelleme: 30.06.2019 18:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





