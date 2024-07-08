2 ilde 2 kritik noktada yangın! Konteyner alev topuna döndü, hastanede hareketli dakikalar yaşandı

Bilinmeyen nedenlerle çıkan yangınlar faciaya sebep oluyordu. Biri konteyner çarşıda, diğeri hastanenin acil girişinde olmak üzere iki önemli noktada yangın çıktı. Çıkan yangınlardan birinde yer yer patlamalar yaşandı.
MALATYA'DA KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki konteyner çarşıda yangın çıktı.
Konteyner, kısa sürede büyüyen alevlere teslim olarak cayır cayır yandı, bölgede ara ara patlamalar da yaşandı.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan konteyner çarşıda meydana gelen yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yer yer patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra TOMA araçları ile müdahale edildi.
HASTANEDE YANGIN
Bir diğer yangın da Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin acil müdahale bölümündeki kantinde meydana geldi.