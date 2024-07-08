2 ilde 2 kritik noktada yangın! Konteyner alev topuna döndü, hastanede hareketli dakikalar yaşandı

Bilinmeyen nedenlerle çıkan yangınlar faciaya sebep oluyordu. Biri konteyner çarşıda, diğeri hastanenin acil girişinde olmak üzere iki önemli noktada yangın çıktı. Çıkan yangınlardan birinde yer yer patlamalar yaşandı.