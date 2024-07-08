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2 ilde 2 kritik noktada yangın! Konteyner alev topuna döndü, hastanede hareketli dakikalar yaşandı

Bilinmeyen nedenlerle çıkan yangınlar faciaya sebep oluyordu. Biri konteyner çarşıda, diğeri hastanenin acil girişinde olmak üzere iki önemli noktada yangın çıktı. Çıkan yangınlardan birinde yer yer patlamalar yaşandı.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 23:49 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 23:54
2 ilde 2 kritik noktada yangın! Konteyner alev topuna döndü, hastanede hareketli dakikalar yaşandı 1

MALATYA'DA KONTEYNER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki konteyner çarşıda yangın çıktı.

Malatya'da konteyner çarşıda yangın!

Konteyner, kısa sürede büyüyen alevlere teslim olarak cayır cayır yandı, bölgede ara ara patlamalar da yaşandı.

2 ilde 2 kritik noktada yangın! Konteyner alev topuna döndü, hastanede hareketli dakikalar yaşandı 2

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan konteyner çarşıda meydana gelen yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yer yer patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra TOMA araçları ile müdahale edildi.

2 ilde 2 kritik noktada yangın! Konteyner alev topuna döndü, hastanede hareketli dakikalar yaşandı 3

HASTANEDE YANGIN

Bir diğer yangın da Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin acil müdahale bölümündeki kantinde meydana geldi.

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