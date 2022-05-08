19 yaşındaki Asiye yol ortasında vurulmuştu! Asiye’nin annesi gözyaşlarına boğuldu: İçeride her gün ölsün istiyorum

Bugün kızımın mezarına gittim. Çok konuştum ama gelmedi. Asiye'm dedim çok süslüydün, kendini çok seviyordun Asiye'm dedim. Çok meşhur oldun, herkes senin arkandan seni konuşuyor dedim. Ama o beni görüyor mu bilmiyorum. Benim durumumda olan anneler bana destek versin. Benim ona ihtiyacım var" diye konuştu.