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+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...

Timsahın karnından çıkanlar gören herkesi şaşırttı. Zimbabve'de yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı. Timsahlar sıcak ülkelerin akarsularının, bataklıklarının içinde ve kıyılarında yaşayan, ağır hareket eden ve ağır yüzen, pek çok türü bulunan, boyu 10 metreyi bulabilen, kalın ve üzeri pütür pütür derili, uzun kuyruklu, uzun ve kocaman ağızlı, önü ne gelen canlıları boğup parçalayıp yiyen, derisi için avlanan bir hayvan.


13.03.2020 16:46 - Son Güncelleme: 13.03.2020 16:46
+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...
+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...

Görenler şoke oldu... +18 kan dondurdu! Timsahın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar! Timsahlar sürüngenlerden, sıcak ülkelerin akarsularının, bataklıklarının içinde ve kıyılarında yaşayan, ağır hareket eden ve ağır yüzen, pek çok türü bulunan, boyu 10 metreyi bulabilen, kalın ve üzeri pütür pütür derili, uzun kuyruklu, uzun ve kocaman ağızlı, önü ne gelen canlıları boğup parçalayıp yiyen, derisi için avlanan bir hayvandır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...
+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...
+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...
+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...
+18'lik görüntüler kanları dondurdu! Köylüler öldürdü midesini açtılar ve...

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.

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