+18'lik görüntü kanları dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca bakın nasıl yem oldu
+18'lik görüntü izleyenlerin kanlarını duyurdu. İzleyenleri adeta dehşete düşüren görüntü Youtube'de yayınlandı. Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatınca felaketin eşiğinden dönüldü. Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu. Ve sonrasında olanlar oldu. Ayılar sanılanın aksine çekingen ve korkak hayvanlardır. Çoğu insana saldırmalarının nedeni de aniden karşılaşıldığında hayvanın korkarak paniklemesidir.
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.