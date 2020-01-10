+18'lik görüntü! Kafese giren adam ayıya böyle yem oldu
İzleyenleri dehşete düşüren bir görüntü Youtube üzerinden geldi. Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatınca felaketin eşiğinden dönüldü. Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu.
Ayıyla Karşılaşınca Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı?
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ndeki Ayı Uzmanlığı Grubu'ndan John Beecham, ayıların yaşadığı bölgelerde gezinirken en az iki kişi olmakta fayda olduğunu söylüyor. Beecham'a göre ayı spreyi taşımanın (göz yaşartıcı spreyin bir benzeri) ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu sık ormanlar ve benzeri bölgelerde dolaşırken gürültü çıkarmanın iyi bir fikir olduğunu da söylüyor. Ayı saldırdığı takdirde değerli saniyelerinizi çantanızda sprey arayarak geçirmek yerine spreyi hep elinizde tutmak da akıllıca olabilir. Beecham, ayıların insan gördüğünde bazen, tıpkı diğer ayılarla yaptıkları gibi, güçlerini denemek isteyebileceklerini söylüyor. Fiziksel saldırı olasılığı oldukça düşük olsa da insanlar olduklarından daha büyük görünerek ve bağırarak olasılığı daha da düşürebilir.
International Fund for Animal Welfare için danışmanlık yapan veteriner Kati Loeffler, "Videoda karşılaşmanın nasıl başladığını söylemek güç," diyor. "Önemli olan nokta, hayvanların karşısına bir anda çıkmamak ve onları şaşırtmamak." "Ayıdan kaçmayı denemeyin," diyor Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.