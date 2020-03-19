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+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!

+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte o dehşet anları...

19.03.2020 16:26 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





