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+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!

+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte o dehşet anları...

19.03.2020 16:26 - Son Güncelleme:
+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!
+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!
+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!
+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!
+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!
+18 Dehşeti böyle yaşadı! Sadece köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!
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