RAMAZAN İMSAKİYE
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+18 dehşeti böyle yaşadı! Köpek ile fotoğraf çektirmek istedi sonrasında ise...

Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte o dehşet anları... Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

29.04.2020 14:43 - Son Güncelleme: 29.04.2020 14:43
Yalnızca köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte o dehşet anları... Alman kurdu güvenilir, sadık ve güzel bir köpek üretmek için yapılan ırk çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve geliştirilmesi 30 yıldan fazla zaman alan bir köpek ırkıdır. Sonrasında köpeğin gelişimini tamamlaması ile Almanya'da polis kuvvetleri ve ordunun bir parçası haline gelmiştir. Son derece zorlu şartlara olan dayanıklılığı ile bilinen Alman kurdu köpekler güçlü, zeki ve eğitilebilir yapısı ile kısa sürede dünyanın en popüler köpekleri arasına girmiştir.

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Yalnızca köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

Yalnızca köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

Yalnızca köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

Yalnızca köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti! +18 Dehşeti böyle yaşadı!
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