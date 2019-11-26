18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı

Merkez, dünyanın dört bir yanından gelen bütün köpeklerin Avrupa'nın en büyük DNA bankasına sahip, ancak bu durumda ilk denemede tanımlayamadılar. 'Bu ilginç, ya bir köpekse? Yakutistan'daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'nin bir parçası olan Kuzey Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü'nden Sergey Fedorov, bu çarpıcı fotoğrafları çekti.