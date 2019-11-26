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18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı

Sibirya'da toprağın içinde bulunan canlının DNA testi sonuçları herkesi şoke etti. O aslında ne köpek ne de kurt. İşte gizemli yaratığın sırrı...

26.11.2019 15:26 - Son Güncelleme: 26.11.2019 15:26
18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı

Yakusitan'ın kuzeydoğusundaki İngirgirka Nehri yakınlarında 2018 yazında bir toprak kütle içinde köpek yavrusuna benzeyen bir canlı bulundu.

18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı

Ok gibi sivri olan sütlü dişleri, kadife gibi burnuyla bulunan canlı, başta köpeğe benzetildi. 2 aydan daha az bir yaşa sahip olduğu belirlenen canlının neden öldüğü ise bilinmiyor.

18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı

Paleontologları heyecanlandıran keşifin ardından yapılacak tüm incelemelerin kamuoyu ile paylaşılacağı açıklanmıştı.

18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı

KURT MU KÖPEK Mİ?

Evrimsel Genetik profesörü Love Dalén, Kendine özgü ok ucu gibi dişleriyle hırlar vaziyette bulunan canlının ilk DNA testlerinin bunun bir kurt mu yoksa bir köpek mi olduğunu ortaya çıkaramadığını söyledi.

18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı

Merkez, dünyanın dört bir yanından gelen bütün köpeklerin Avrupa'nın en büyük DNA bankasına sahip, ancak bu durumda ilk denemede tanımlayamadılar. 'Bu ilginç, ya bir köpekse? Yakutistan'daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'nin bir parçası olan Kuzey Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü'nden Sergey Fedorov, bu çarpıcı fotoğrafları çekti.

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