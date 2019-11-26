18 bin yıl sonra topraktan çıkarıldı! Gizemli yaratık dünyayı şaşkına uğrattı
Sibirya'da toprağın içinde bulunan canlının DNA testi sonuçları herkesi şoke etti. O aslında ne köpek ne de kurt. İşte gizemli yaratığın sırrı...
26.11.2019 15:26
- Son Güncelleme: 26.11.2019 15:26
Merkez, dünyanın dört bir yanından gelen bütün köpeklerin Avrupa'nın en büyük DNA bankasına sahip, ancak bu durumda ilk denemede tanımlayamadılar. 'Bu ilginç, ya bir köpekse? Yakutistan'daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'nin bir parçası olan Kuzey Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü'nden Sergey Fedorov, bu çarpıcı fotoğrafları çekti.
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