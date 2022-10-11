1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! 500 m2 arazi 190 BİN TL'den başlıyor! İster ev ister yatırım! İstanbul, Bursa, İzmir....

TOKİ ARSA PEŞİNATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin arsa satışları için detayları, konuta göre daha ayrıntılı bir şekilde verdiği görülüyor. Konuyla ilgili TOKİ, "Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur." açıklamaısnda bulundu.