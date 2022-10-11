1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! 500 m2 arazi 190 BİN TL'den başlıyor! İster ev ister yatırım! İstanbul, Bursa, İzmir....
TOKİ arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. İşyeri başvurusunda bulunacaklar E-Devlet, il merkezindeki Halk Bankası, ilçelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinden alınacak. Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak. İşte TOKİ ilk evim arsa fiyatları, taksitleri, ödeme planı ve konu hakkında tüm merak edilenler...
TOKİ arsa fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. 350-500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Peşin olarak yüzde 10'luk bir kısmının verileceği arsaların ilk taksidi ise 1 yıl sonra ödenecek. İşte TOKİ arsa fiyatları hakkında merak edilenler...
TOKİ ARSA TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
"Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir."
TOKİ ARSA PEŞİNATLARI NE KADAR?
TOKİ'nin arsa satışları için detayları, konuta göre daha ayrıntılı bir şekilde verdiği görülüyor. Konuyla ilgili TOKİ, "Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur." açıklamaısnda bulundu.