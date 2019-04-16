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16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de meraklı bekleyiş son buldu. Birçok kişi bugün Hadi'nin ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi'den yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, "Müslüm Gürses'in son albümünün adı nedir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 16 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

16.04.2019 18:24 - Son Güncelleme: 16.04.2019 18:24
16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Bu akşamın merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Müslüm Gürses'in son albümünün adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte 16 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

16 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: 3 Mart 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman Müslüm Gürses'in son albümü hastaneye yatmadan önce tamamlanmıştı. Ancak sanatçının ailesinin isteği üzerine albüm, sanatçının ölümünün 40. gününün ardından müzikseverler ile buluştu. Bu albümün ismini kimler biliyor?

CEVAP: VEDA

16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

VEDA ALBÜMÜNDE YER ALAN ŞARKILAR

AH NEYLEYİM GÖNÜL / Söz - Müzik: Mehmet Ali Metin
KARADIR KAŞLARIN / Söz - Müzik: Anonim
BUNCA GAMI BUNCA DERDİ / Söz: Ali Baba - Müzik: Aşık Daimi

16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

PENCEREDEN EL EDER / Söz - Müzik: Abdülkadir Algın
İP ATTIM UCU KALDI / Söz - Müzik: Anonim
ÇAYA İNER AĞLARIM / Söz- Müzik: Selahattin Çelik

16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

BÜLBÜLÜN KANADI SARI / Söz - Müzik: Anonim
KALENİN DİBİNDE / Söz - Müzik: Anonim
DUMAN DUMAN OLMUŞ (U.H.) / Söz - Müzik: Anonim

16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

ERVAH-I EZELDE / Kaynak Kişi: Sümmani Baba - Müzik: Yavuz Top
BANA YÜCELERDEN SEYREDEN DİLBER / Söz- Müzik: Aşık Mahzuni Şerif

16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?
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