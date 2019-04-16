16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?

Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Bu akşamın merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Müslüm Gürses'in son albümünün adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte 16 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...