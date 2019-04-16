16 Nisan Hadi ipucu sorusu: Müslüm Gürses'in son albümünün adı ne?
Canlı bilgi yarışması Hadi'de meraklı bekleyiş son buldu. Birçok kişi bugün Hadi'nin ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi'den yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, "Müslüm Gürses'in son albümünün adı nedir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 16 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...
16.04.2019 18:24
- Son Güncelleme: 16.04.2019 18:24
16 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU
Soru: 3 Mart 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman Müslüm Gürses'in son albümü hastaneye yatmadan önce tamamlanmıştı. Ancak sanatçının ailesinin isteği üzerine albüm, sanatçının ölümünün 40. gününün ardından müzikseverler ile buluştu. Bu albümün ismini kimler biliyor?
CEVAP: VEDA
DİĞER GALERİLER