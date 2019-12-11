1500 yıllık yazıtta yazılanlar görenleri şoke etti! Türk mezarlığında bulundu



Yazıtta küçük şiir bulunduğunu da anlatan Avcu, "Yazıtta, 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' cümleleri yer alıyor. Bölgede daha önce bir hastaneye ait bir yazıt bulunmamıştı. Bu hastane ya da hasta bakım yeri nerede olabilir bilmiyoruz. Yazıtın nereden getirildiği de belli olmadığından arkeolojik olarak da herhangi bir kalıntıya ulaşamadık" diye konuştu.