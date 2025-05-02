Sultan 2. Abdülhamid'in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in dev mirası bir kez daha manşetlerdeki yerini aldı. 15 yıl süren dava karara bağlandı. Miras için dava açan 71 kişi, Abdülhamid'in torunları olduklarını kanıtladı. Ancak aynı hükmün içinde bir karar daha var. Mahkeme, söz konusu gayrimenkullerin devrine kısıtlama getirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi ne olacak?