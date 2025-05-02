Sultan 2. Abdülhamid'in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak? 

Zafer, "Abdülhamid'ten günümüze kaldığı iddia edilen bir takım mal varlıklarının mirasçılar üzerine geçeceği anlamına gelmez. Bugünkü yürürlükte olan bu yasa kapsamında malların edinilmesinin çok olanaklı olmadığını görmekteyiz. Mirasçı olarak tespit edilmesinin sadece tespiti noktasında bir karar olduğu, herhangi bir mal varlığının ise kendi üzerlerine geçmesinin çok olanaklı olmadığını söyleyebiliriz." dedi.