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Sultan 2. Abdülhamid'in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak? 

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in dev mirası bir kez daha manşetlerdeki yerini aldı. 15 yıl süren dava karara bağlandı. Miras için dava açan 71 kişi, Abdülhamid'in torunları olduklarını kanıtladı. Ancak aynı hükmün içinde bir karar daha var. Mahkeme, söz konusu gayrimenkullerin devrine kısıtlama getirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi ne olacak?

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takvim.com.tr
15 yıllık miras davasında karar çıktı! Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu! İşte o liste

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için defalarca bilirkişiye gönderildi.

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

Sultan'ın soyundan gelenleri tek tek inceleyen bilirkişiler, 71 kişiyi tespit etti.

2. Abdülhamid'e 71 mirasçı!

Raporda, ilk evliliğini 1863'te yapan Abdülhamid'in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları tek tek sıralandı.

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

Sultan 2'nci Abdülhamid'in çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, bu kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11'inin Abdülhamid'in birinci kuşak mirasçıları oldukları belirtildi.

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

İŞTE MİRASÇILARIN İSTEDİKLERİ YERLER
- Galatasaray Adası
- Bakırköy'de 70 dönüm arazi
- Beykoz ve Kartal'da 30'ar dönümlük arazi
- Kağıthane'de 20 dönüm arazi
- Veliefendi Çayırı

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

- Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan
- Nişantaşı'nda iki konak
- Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve'de çok sayıda çiftlik
- Galata'da değirmen arsası
- Kabataş Meydanı
- Horhor'da konak ve 5 dönüm arsa
- Beşiktaş Serencebey'de 2 dönüm bağ

15 yıllık miras davasında karar çıktı! Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu! İşte o liste

Mirasçıların talep ettikleri noktalar yalnızca İstanbul ile sınırlı değil. Aydın, Antakya, Kilis'te çok sayıda çiftlik ve arazi de listede yer alıyor.

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

71 kişi mirasçı olsa da mahkeme kararına göre Sultan 2'nci Abdühlamid'e ait özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin mirasçılara devri hususunda kısıtlama getirildi.

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

1924'te çıkarılan "Hilafetin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun"da, Padişahların Türkiye Cumhuriyeti'deki tapulu gayrimenkullerinin millete geçtiği ibaresi yer almakta. Davacı varisler ise buna karşı "Sultan İkinci Abdülhamid 431 Sayılı Kanun çıkarıldığı tarih olan 1924'te padişah olmayıp, 1918'de vefat etmiştir" tezini savunuyor.

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi ne olacak? Avukat Mustafa Zafer yanıtladı.

Sultan 2. Abdülhamid’in torunları miras davasını kazandı! İşte dev arazilerin de olduğu o liste! Uzmanı yorumladı! Şimdi ne olacak?

Zafer, "Abdülhamid'ten günümüze kaldığı iddia edilen bir takım mal varlıklarının mirasçılar üzerine geçeceği anlamına gelmez. Bugünkü yürürlükte olan bu yasa kapsamında malların edinilmesinin çok olanaklı olmadığını görmekteyiz. Mirasçı olarak tespit edilmesinin sadece tespiti noktasında bir karar olduğu, herhangi bir mal varlığının ise kendi üzerlerine geçmesinin çok olanaklı olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

15 yıllık miras davasında karar çıktı! Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu! İşte o liste

Yani o dev mirastaki gayrimenkullerin mirasçılara devri mümkün değil.