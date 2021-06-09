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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda lüks araç alev alev yandı! Genç kadınlar geriye doğru koştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alev alev yandı. Sürücü ve arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı. Yangın nedeniyle, Beşiktaş Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı. Mağdur kadınlardan Hatice Uygur "Çok korkutucuydu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıkınca kendimizi dışarı attık. Kötü bir koku geliyordu. Aşağıya inince araçtan alevler çıktı. Bir şey olur diye korktum. Bir şey olur diye arkadaşımla geriye doğru koştuk" diye konuştu.

09.06.2021 16:46 - Son Güncelleme: 09.06.2021 16:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda lüks araç alev alev yandı! Genç kadınlar geriye doğru koştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş Bağlantı Yolunda saat 14.30 sıralarında Tuana Sert'in kullandığı otomobilin ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda lüks araç alev alev yandı! Genç kadınlar geriye doğru koştu

Otomobilin içine duman dolmaya başlayınca Sert, otomobili yol kenarına çekerek arkadaşı ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda lüks araç alev alev yandı! Genç kadınlar geriye doğru koştu

"ARAÇTAN SADECE ÇANTAMI ALABİLDİM"
Otomobili yanan sürücüsü Tuana Sert "Aracın ön tarafından duman gelmeye başlayınca kontağı kapatarak dışarıya çıktık. Yerlere yağ dökülmüş hiç fark etmedik.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda lüks araç alev alev yandı! Genç kadınlar geriye doğru koştu

Zaten çok çabuk yandı. Zaten motor uyarısı verdi. Biz hemen dışarı çıktık. Ben araçtan çantamı alabildim ama arkadaşım alamadı" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda lüks araç alev alev yandı! Genç kadınlar geriye doğru koştu

Hatice Uygur "Çok korkutucuydu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıkınca kendimizi dışarı attık. Kötü bir koku geliyordu.