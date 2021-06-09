15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda lüks araç alev alev yandı! Genç kadınlar geriye doğru koştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alev alev yandı. Sürücü ve arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı. Yangın nedeniyle, Beşiktaş Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı. Mağdur kadınlardan Hatice Uygur "Çok korkutucuydu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Duman çıkınca kendimizi dışarı attık. Kötü bir koku geliyordu. Aşağıya inince araçtan alevler çıktı. Bir şey olur diye korktum. Bir şey olur diye arkadaşımla geriye doğru koştuk" diye konuştu.
09.06.2021 16:46
- Son Güncelleme: 09.06.2021 16:54