Haberler Galeri Yaşam 145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının sırrını çözemediği Türkler!

145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının sırrını çözemediği Türkler!

Bilim adamlarının sırrını çözemediği Türkler! Uzun yaşamalarıyla tanınan Pakistan'ın Hunza halkı, doğal yiyeceklerle beslenme, bölgedeki temiz hava ile dans ve spora gösterdiği ilgiyle haklarında çıkan efsaneleri doğruluyor. Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gelmiş gibiler... Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne? Hunzalar (veya Buruşaski), Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde Karakurum Dağları ve Hindukuş dağları'nın birleştiği bölgede Hunza, Nagar ve Yasin vadilerinde yaşayan tahmini 87,000 civarında nüfusa sahip, geçmişte Şaman şimdilerde ağırlıklı olarak İsmaili Müslüman olan bir etnik gruptur.

13.02.2020 10:14 - Son Güncelleme: 13.02.2020 10:14
145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının çözemediği Türkler!

Pakistan'ın en kuzeyindeki Gilgit-Baltistan'a bağlı 200 kilometrelik Hunza vadisinde yaşayan Buruşo ve Vakhi halkları, 2 bin metrenin üzerindeki dağlık bölgelerde kışın gelmesiyle ülkenin geri kalanından aylarca izole halde yaşıyor. Uzun yaşamalarıyla tanınan Pakistan'ın Hunza halkı, doğal yiyeceklerle beslenme, bölgedeki temiz hava ile dans ve spora gösterdiği ilgiyle haklarında çıkan efsaneleri doğruluyor. İşte uzun yaşayan Hunzalıların doğal sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının çözemediği Türkler!

Pakistan'ın en kuzeyindeki Gilgit-Baltistan'a bağlı 200 kilometrelik Hunza vadisinde yaşayan Buruşo ve Vakhi halkları, 2 bin metrenin üzerindeki dağlık bölgelerde kışın gelmesiyle ülkenin geri kalanından aylarca izole halde yaşıyor.

145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının çözemediği Türkler!

Çoğunlukla sebze ve meyve tüketen bölge halkları, kış şartlarına dayanıklı dağ keçileri ve koyunlarıyla çiftleştirdiği evcil keçi ve koyunların yanı sıra bölgenin meşhur büyükbaş hayvanı yak eti ile besleniyor.

145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının çözemediği Türkler!

Bu hayvanlardan üretilen doğal ürünler dışında bölgenin en meşhur ürünü ise kayısı ve kayısı yağı. Hunza'da tüm yemeklerde tereyağı ve kayısı yağı kullanılırken, kayısı yemeklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının çözemediği Türkler!

Dünyanın en yüksek 50 zirvesinden 17'sine ev sahipliği yapan bölgede, özellikle kış şartlarında Pakistan'ın hareketli siyasi gündemi ve dünyadaki gelişmelerden uzak yaşayan halkların doğal yiyeceklerle beslenmesi uzun yaşadıkları efsanesini oluşturuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ölümüne kapışma! Onlarca sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm!
Ölümüne kapışma! Onlarca sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm!