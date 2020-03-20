1400 yıl önce Peygamberimiz Hz.Muhammed haber vermişti!

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? Deccal ne zaman çıkacak? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek, daha sonra ise... İşte herkesin merak ettiği o tüyler ürperten gerçekler...