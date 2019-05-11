14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in her hafta yayınladığı kampanyalı ürünler için araştırmalar devam ediyor. BİM müşterilerinin merakla beklediği salı günü kataloğunu haberimizde derledik. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...