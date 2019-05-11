14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı indirimleri dikkat çekiyor
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 14 Mayıs'ta satışa çıkacak olan ürünler gıda ağırlıklı olacak. BİM müşterileri merakla beklediği salı günü indirimlerinde hangi ürünlerin bulunacağını araştırıyor. Sizler için salı günü için belirlenen ürünleri haberimizde derledik. Bu hafta BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
11.05.2019 11:55
- Son Güncelleme: 11.05.2019 11:55
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in her hafta yayınladığı kampanyalı ürünler için araştırmalar devam ediyor. BİM müşterilerinin merakla beklediği salı günü kataloğunu haberimizde derledik. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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