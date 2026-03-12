CANLI YAYIN
Geri

13 Mart 2026 Cuma hutbesi: Peygamberlerin izinde birlik çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 13 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Hak ve Hakikatin Temsilcileri: Peygamberler" konusu işlendi. Hutbede, İslam dünyasının içinden geçtiği zorlu süreçlere dikkat çeken Diyanet, huzur ve adaletin tesisi için toplumun tüm kesimlerinin Peygamber Efendimiz'in rehberliğinde birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı metinde, sevgi ve saygının dünyaya hâkim olması için Kur'an ve sünnete sarılmanın önemi üzerinde durulurken,...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı metinde, sevgi ve saygının dünyaya hâkim olması için Kur'an ve sünnete sarılmanın önemi üzerinde durulurken, yaklaşan Çanakkale Zaferi ve Kadir Gecesi vesilesiyle toplumsal kardeşlik mesajı verildi.

HAK VE HAKİKATİN TEMSİLCİLERİ: PEYGAMBERLER Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimizin temel inanç esaslarından biri peygamberlere imandır. Peygamberler, Allah'ın...

HAK VE HAKİKATİN TEMSİLCİLERİ: PEYGAMBERLER

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimizin temel inanç esaslarından biri peygamberlere imandır. Peygamberler, Allah'ın insanlar arasından seçtiği elçileri, hak ve hakikatin temsilcileridir. Onlar; insanlığa, ebedi kurtuluş yolunu göstermek için gönderilmiştir. Peygamberler, insanları; tek olan Allah'a iman etmeye, yani tevhide davet etmişlerdir.

Aziz Müminler!

Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik vazifesi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ile sona ermiştir. Aynı şekilde Hz. Âdem ile başlayan ilâhî mesaj, Ramazan ayında Kadir Gecesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e indirilen Kur'an-ı Kerim'le taçlanmış ve son bulmuştur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), zulmün girdabındaki bir toplumu değiştirmiştir. Yaşanmaz denilen dünyayı saadet asrına; cehaletin karanlığını aydınlığa çevirmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde, "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen el-Mukaffî'yim, insanların arkamda toplandığı el-Hâşir'im, Tevbe Peygamberi'yim, Rahmet Peygamberi'yim" buyurmuştur. Dolayısıyla, kim; sevgi ve saygı gibi ahlaki değerleri kuşanmayı hedefliyorsa Allah Resûlü (s.a.s)'in rehberliğinden ayrılmamalıdır. İyiliğin dünyaya hâkim olmasını, kötülüğün son bulmasını istiyorsa Kur'an ve sünnete sarılmalıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de, "Peygamber, arzu ve hevesine göre konuşmaz. Onun size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir" buyurmaktadır. Bu sebepledir ki, Peygamberimizi ve onun rahmet yüklü mesajlarını "yanılsama" olarak değerlendirmek doğrudan Allah'ın kelâmına, Allah'ın iradesine, Allah'ın dinine yapılmış bir saldırıdır. Cenâb-ı Hak, peygamberlere inanmayan, onları alay ve eğlence konusu yapanların ibretlik sonunu bizlere şöyle haber vermektedir:"Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları azap kuşatıvermişti."

Değerli Müminler!

Bizler, peygamberler arasında asla ayrım yapmayız. Hepsinin Allah'ın elçisi olduğuna iman ederiz. Zira biliriz ki; Peygamberlerin her biri Allah katında değerlidir. Hz. Âdem'de, Hz. İbrâhim'de, Hz. Mûsâ'da, Hz. Îsâ'da ve Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'de aynı şeyleri söylemişlerdir. Onların mesajları temelde birdir ve aynıdır; o da tevhiddir. Yüce Rabbimiz, "Andolsun biz, her ümmete, 'Allah'a kulluk edin, tâğuttan uzak durun' diyen bir peygamber gönderdik" buyurmaktadır.

Aziz Müslümanlar!

İslam, inançta tevhidi istediği gibi sosyal hayatta vahdeti, yani ümmetin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini emretmiştir. Cenâb-ı Hak "Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz, gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir" buyurarak bu hakikate işaret etmektedir. Hal böyleyken, yıllardır İslam coğrafyası üzerinde oyunlar oynanmakta, Müslümanlar zulüm altında inlemektedir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Kadir Gecesinin gölgesinin üzerimize düştüğü şu günlerde vahyin aydınlığında, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in ilkeleri doğrultusunda hayatımızın muhasebesini yeniden yapmalıyız. Bir ve beraber olmalı, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ramazan ayının bu son günlerinde birbirimiz ve ümmet-i Muhammed için dua etmeliyiz ki, Rabbimizin nusret ve inayeti inananların üzerine olsun.

Değerli Müminler!

Önümüzdeki Çarşamba günü Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, ebedi âleme irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Kadir Gecemizi şimdiden tebrik ediyoruz. Hutbemizi Kadir sûresinin mealiyle bitiriyoruz:"Biz Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrâil, Rablerinin izniyle her bir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."

13 MART 2026 CUMA HUTUBESİ KONUSU Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde "Hak ve Hakikatin Temsilcileri: Peygamberler" konusunu...

13 MART 2026 CUMA HUTUBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde "Hak ve Hakikatin Temsilcileri: Peygamberler" konusunu işledi. Hutbe, Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e (s.a.s) uzanan ilahi mesajın özünü ve tevhid inancının önemini ele aldı.

İNANÇTAN TOPLUMSAL HAYATA: BİR ÖZET Hutbede peygamberlerin sadece birer elçi değil, cehaleti aydınlığa çeviren birer rehber olduğu belirtildi. İslam...

İNANÇTAN TOPLUMSAL HAYATA: BİR ÖZET

Hutbede peygamberlerin sadece birer elçi değil, cehaleti aydınlığa çeviren birer rehber olduğu belirtildi. İslam coğrafyasının maruz kaldığı oyunlara karşı, Müslümanların "tevhid" inancıyla güçlenip "vahdet" çatısı altında kardeşliğini pekiştirmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca yaklaşan Çanakkale Zaferi ve Kadir Gecesi'nin manevi iklimi anımsatıldı.

HZ. MUHAMMED'İN RAHMET YÜKLÜ MESAJI "Kim; sevgi ve saygı gibi ahlaki değerleri kuşanmayı hedefliyorsa Allah Resûlü (s.a.s)'in rehberliğinden ayrılmamalıdır....

HZ. MUHAMMED'İN RAHMET YÜKLÜ MESAJI

"Kim; sevgi ve saygı gibi ahlaki değerleri kuşanmayı hedefliyorsa Allah Resûlü (s.a.s)'in rehberliğinden ayrılmamalıdır. İyiliğin dünyaya hâkim olmasını, kötülüğün son bulmasını istiyorsa Kur'an ve sünnete sarılmalıdır."

VAHYİN IŞIĞINDA SARSILMAZ İMAN Diyanet, Necm Suresi 3-4. ayetlere atıfta bulunarak şu mesajı paylaştı: "Peygamber, arzu ve hevesine göre konuşmaz. Onun size...

VAHYİN IŞIĞINDA SARSILMAZ İMAN

Diyanet, Necm Suresi 3-4. ayetlere atıfta bulunarak şu mesajı paylaştı:

"Peygamber, arzu ve hevesine göre konuşmaz. Onun size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir."

NEDEN ŞİMDİ BU MESAJ? Ramazan ayının son günlerinde ve Kadir Gecesi arifesinde, toplumun manevi muhasebesini yapması hedefleniyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl...

NEDEN ŞİMDİ BU MESAJ?

Ramazan ayının son günlerinde ve Kadir Gecesi arifesinde, toplumun manevi muhasebesini yapması hedefleniyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüyle birleşen bu mesaj, birlik ve beraberliği tazelemek adına kritik bir hatırlatıcı görevi görüyor.

HAFTALIK MANEVİ PUSULA: HUTBEDEN NOTLAR Kavram Günlük Hayata Yansıması Odaklanılması Gereken Soru Tevhid İnançta ve hedefte birlik Hayatımın merkezinde ne...

HAFTALIK MANEVİ PUSULA: HUTBEDEN NOTLAR

KavramGünlük Hayata YansımasıOdaklanılması Gereken Soru
Tevhidİnançta ve hedefte birlikHayatımın merkezinde ne var?
VahdetSosyal dayanışmaÇevremle bağım ne kadar güçlü?
RahmetŞefkatli tutum sergilemekKime bir iyilik yapabilirim?

PEYGAMBERİN İZİNDEN 3 ADIM Hutbede anlatılanları sadece dinlemekle kalmayın, hayatınıza şu üç adımla taşıyın: Bir Hatır Sorun: Hutbede vurgulanan kardeşlik...

PEYGAMBERİN İZİNDEN 3 ADIM

Hutbede anlatılanları sadece dinlemekle kalmayın, hayatınıza şu üç adımla taşıyın:

  • Bir Hatır Sorun: Hutbede vurgulanan kardeşlik mesajını yaşatmak adına, ihmal ettiğiniz bir akrabanızın veya komşunuzun halini hatırını sorun.

  • Dijital Dili Yumuşatın: İyiliğin hakim olması için sosyal medyada kullandığınız dili bugün bir adım daha nazik tutun.

  • Vefa Gösterin: Çanakkale şehitlerimizin anısına bir dua edin veya onlara layık bir yardımlaşma faaliyetinde bulunun.

MERAK EDİLENLER Peygamberimiz'in hadislerinde geçen "el-Mukaffî" ne anlama gelir? Hutbede zikredilen "el-Mukaffî" ifadesi, "peygamberlerin ardından gelen"...

MERAK EDİLENLER

Peygamberimiz'in hadislerinde geçen "el-Mukaffî" ne anlama gelir?

Hutbede zikredilen "el-Mukaffî" ifadesi, "peygamberlerin ardından gelen" anlamındadır. Bu, Hz. Muhammed'in (s.a.s) peygamberlik zincirinin son halkası olduğunu ve önceki tüm ilahi mesajları tamamlayıp taçlandırdığını ifade eder.

Diyanet'in belirttiği "tevhid" ve "vahdet" kavramları günlük hayatta neyi ifade eder?

Hutbe bağlamında tevhid, hayatın merkezine inancı ve hakikati koymayı; vahdet ise toplum içinde birbirimize karşı merhametli, dürüst ve dayanışma içinde davranarak ayrışmadan uzak durmayı ifade eder.

Hutbe metni neden her hafta güncelleniyor? Diyanet İşleri Başkanlığı, o haftanın dini takvimine, toplumsal ihtiyaçlara ve güncel gelişmelere (örn: Çanakkale...

Hutbe metni neden her hafta güncelleniyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, o haftanın dini takvimine, toplumsal ihtiyaçlara ve güncel gelişmelere (örn: Çanakkale Zaferi, dini bayramlar, özel geceler) uygun olarak hutbeleri hazırlamaktadır. Amaç, halka haftalık manevi bir perspektif sunmaktır.

Hutbenin tam metnine dijital ortamda nasıl ulaşabilirim?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesindeki "Hutbeler" arşivi üzerinden, tarih seçimi yaparak hutbenin tam metin haline, sesli ve görüntülü seçenekleriyle ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.

Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.