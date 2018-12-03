13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!
Su içmemek, hareket etmemek, sağlıklı beslenmemek başta olmak üzere yeterince uyumamak ve stres altında kalmak beyni yaşlandırıyor. Peki, beynin yaşlanmasını durdurmak için ne yapmalı? İşte Nöroloji Uzmanı Dr. Banu Taşçı Fresko'dan beyni yaşlandırmamanın püf noktaları...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 21:06:47 Güncelleme: 21:13:37
1. SU İÇİN
İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı, beyninin yüzde 73'ü sudur. Su vücudumuzdaki pek çok enzimatik reaksiyon, nörotransmitter üretimi, hormonal iletişim ve hücrelerarası haberleşme gibi önemli faaliyetlerde kullanılıyor. Beyin yüzde 1 oranında su kaybederse düşünme yavaşlar; su kaybı yüzde 2'ye çıkarsa mental performans geriler, dikkat ve hafıza problemleri ortaya çıkar, matematik problemlerini çözmek zorlaşır.
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