13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

Su içmemek, hareket etmemek, sağlıklı beslenmemek başta olmak üzere yeterince uyumamak ve stres altında kalmak beyni yaşlandırıyor. Peki, beynin yaşlanmasını durdurmak için ne yapmalı? İşte Nöroloji Uzmanı Dr. Banu Taşçı Fresko'dan beyni yaşlandırmamanın püf noktaları...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 21:06:47 Güncelleme: 21:13:37
13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

Vücudumuzun amiral gemisi beynimiz, tüm organlarımızı yönlendirir ve sistemin düzenli çalışmasını sağlar. Peki, beynimizin iyi çalışmasını sağlamak ve yaşlanmasını engellemek için ne yapmamız gerekir? Beyni yaşlandırmamanın formülü sağlıklı bir yaşamda saklı.

13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

Her günü aynı yaşamamak, eve giden yolu uzatarak hayatınıza daha fazla hareket katmak, nefes kapasitenizi genişleterek hayatı yavaş ve stresten uzak yaşamak... Yapacağınız ufak bir kaç değişiklik ile uzun ve sağlıklı bir ömür mümkün...

13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

İşte, Nöroloji Uzmanı Dr. Banu Taşçı Fresko'dan beyni yaşlandırmamanın püf noktaları...

13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

1. SU İÇİN

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı, beyninin yüzde 73'ü sudur. Su vücudumuzdaki pek çok enzimatik reaksiyon, nörotransmitter üretimi, hormonal iletişim ve hücrelerarası haberleşme gibi önemli faaliyetlerde kullanılıyor. Beyin yüzde 1 oranında su kaybederse düşünme yavaşlar; su kaybı yüzde 2'ye çıkarsa mental performans geriler, dikkat ve hafıza problemleri ortaya çıkar, matematik problemlerini çözmek zorlaşır.

13 adımda beyninize iyi bakma kılavuzu!

Kahve–çay, su yerine geçmez: Kahve, çay, meyve suyu, süt ve/veya bitki çayı içmek, su içmenin yerini tutmaz; aksine çay ve kahve idrar söktürerek su kaybını artırır. Günde en az 1 litre su içmemiz gerekirken çoğumuz bu rakamın çok altında kalıyoruz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bulduğu mektupta yazan yere gitti! Gözlerine inanamadı
Bulduğu mektupta yazan yere gitti! Gözlerine inanamadı