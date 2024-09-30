12 ayda 63 Kilo Verdi! Zayıflama Sırrını Açıkladı: ’Soframdan Asla Eksik Etmem’

Amy Keane yaşamında zorlu bir süreçten geçiyordu. Keane, çocuklarıyla bile konuşurken nefes nefese kalmanın verdiği rahatsızlıktan hissinden kurtulmanın bir yolunu buldu. Düğün günü için ideal görünümüne ulaşmayı hedefleyen Amy programlı bir şekilde çalıştı ve 1 yıl içinde tam 63 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı.129 kilo olmanın getirdiği sağlıksız yaşamı geride bırakan Amy yeni yaşamına dair ilham veren ipuçları paylaştı.

Amy Keane'in kilo verme serüveni birçok kişi için ilham kaynağı oldu. Keane farklı diyetler ve detokslar denemesine rağmen başlangıçta istediği sonuçları alamadı. Ancak kocası Chris'in evlenme teklifinin ardından kendisine yeni bir hedef belirleyerek kilo vermek için kararlılıkla ilerledi.