11 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta A101'de neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu haftaki listede teknolojik ürünler dikkat çekiyor. 11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy M20, Elton Led TV, SEG Buzdolabı, Dolu Uzaktan Kumandalı ve Kumandasız Akülü Arabalar ile birçok mobilya çeşidi tanıtıldı. Peki, kataloğda bu hafta neler yer alıyor? İşte 11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler...
A101'de bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı merak konusuydu. A101 yine birçok dev fırsatı cazip fiyatlarla raflarında satışa sunacak. A101 11 Temmuz kataloğu ile tanıtılan fırsatların içinde Elton Led TV öne çıkıyor. Peki, 11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda başka hangi ürünler yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
Samsung Galaxy M20 , A101 aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz ile tanıtılan bir diğer dev fırsat oldu. Uygun fiyata üstün özellikli bir cep telefonu arayanlar için Galaxy M20 cep telefonu önemli bir seçenek olacak. İşte Samsung Galaxy M20 ve özellikleri...
A101 aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz ile tanıtılan yıldız fırsatların başında Elton Led TV geliyor. Elton Led TV'nin özellikleri de fiyatı kadar merak konusu. Sizler için Elton Led TV'nin özelliklerini derledik. İşte A101 kataloğu 11 Temmuz ile tanıtılan Elton Led TV fırsatı...
ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ
400 HZ
Uydu Alıcılı
2x8 W ses çıkışı
2 adet HDMI girişi
1 adet USB girişi
Coaxial ses çıkışı
A101 aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz ile tanıtılan fırsatlar arasında bir de beyaz eşya yer alıyor. SEG marka buzdolabı bin 299 TL gibi uygun fiyata satışa çıkarılacak. Kredi kartına taksit seçeneği ile satılacak buzdolabı ücretsiz kurulum ve servis garantisine sahip. İşte SEG buzdolabının özellikleri...