11 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta A101'de neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu haftaki listede teknolojik ürünler dikkat çekiyor. 11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung Galaxy M20, Elton Led TV, SEG Buzdolabı, Dolu Uzaktan Kumandalı ve Kumandasız Akülü Arabalar ile birçok mobilya çeşidi tanıtıldı. Peki, kataloğda bu hafta neler yer alıyor? İşte 11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler...

10.07.2019 00:53 - Son Güncelleme: 10.07.2019 00:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





