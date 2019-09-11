11 Eylül saldırısının 18.yılında The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri! Tüyler ürpertti

Bir yanda televizyonun uzun soluklu dizilerinden biri olan The Simpsons, diğer bir yanda ünü dünyaya yayılmış Bulgar kahin Baba Vanga... Bu iki alakasız kutbu ortak noktada buluşturan nedir? 2001 yılında yaşanan, 3 bin kişinin ölümüne sebep olan 11 Eylül saldırıları, 18.yılında anılıyor. 11 Eylül saldırılarına ilişkin iddialar ise medyada şok etkisi yaratmaya devam ediyor. İşte Baba Vanga ve The Simpsons'ı ortak noktada buluşturan kehanetleri ve 11 Eylül saldırıları. Yaşananlar ve kahanetler tüyler ürperten cinsten.

11.09.2019 13:47 - Son Güncelleme: 17.10.2019 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





