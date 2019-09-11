11 Eylül saldırısının 18.yılında The Simpsons ve Baba Vanga kehanetleri! Tüyler ürpertti
Bir yanda televizyonun uzun soluklu dizilerinden biri olan The Simpsons, diğer bir yanda ünü dünyaya yayılmış Bulgar kahin Baba Vanga... Bu iki alakasız kutbu ortak noktada buluşturan nedir? 2001 yılında yaşanan, 3 bin kişinin ölümüne sebep olan 11 Eylül saldırıları, 18.yılında anılıyor. 11 Eylül saldırılarına ilişkin iddialar ise medyada şok etkisi yaratmaya devam ediyor. İşte Baba Vanga ve The Simpsons'ı ortak noktada buluşturan kehanetleri ve 11 Eylül saldırıları. Yaşananlar ve kahanetler tüyler ürperten cinsten.
11.09.2019 13:47
- Son Güncelleme: 17.10.2019 16:58
ABD, yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 18. yılını anıyor. 11 Eylül saldırılarına ilişkin iddialar ise medyada şok etkisi yaratmaya devam ediyor.
11 Eylül saldırılarından bir gün sonra ABD'de yayınlanan Superman çizgi romanında saldırılara benzer görsellerin kullanılması akıllarda soru işaretleri yarattı.
11 Eylül'den bir gün sonra 12 Eylül 2001'de 596'ncı sayısı yayınlanan The Adventures of Superman (Superman'in maceraları) çizgi romanında New York'u andıran Metropolis kentini hedef alan ve İkiz Kuleler benzeri bir yapının hasar aldığı uzaylı saldırısı konu alınıyor.
Hasar gören LexCorp Tower kuleleri, Superman'ın baş düşmanı Lex Luthor'a ait.
Bahsi geçen sayfaların çizimini yapan Mike Wieringo'nun, uzaylı saldırısı sebebiyle hasar gören gökdelenleri tıpkı İkiz Kulelere benzer biçimde betimlemesi dikkat çekti.