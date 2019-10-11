11 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin yer aldığı merak konusu oldu. Yüz binlerce kişi tarafından merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bir süre önce BİM'in sitesinde yayınlanmıştı. Katalogda bu hafta özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de satılacak ürünler hangileri? İşte 11 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

11.10.2019 00:54 - Son Güncelleme: 11.10.2019 01:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





