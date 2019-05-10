11-17 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde indirimleri

A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in her hafta müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerin bu haftaki içerikleri belli oldu. Yayınlanan iki katalog ile birlikte merak edilen soru yanıt buldu. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? İşte 11-17 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...