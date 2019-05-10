11-17 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde indirimleri
11-17 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cumartesi günü itibarıyla satışa çıkacak olan aktüel ürünler 'Haftanın Yıldızları ve 'Çok Al Az Öde' kataloğu altında duyuruldu. Birçok ürün indirimli olarak müşterilerin karşısına çıkacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 11-17 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
10.05.2019 15:35
- Son Güncelleme: 10.05.2019 15:37
A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in her hafta müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerin bu haftaki içerikleri belli oldu. Yayınlanan iki katalog ile birlikte merak edilen soru yanıt buldu. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? İşte 11-17 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
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