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1000 yılda harita böyle değişti! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi

Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'ya egemen olmasıyla birlikte bölge yeni bir ruh ve kimlik kazandı. Bu dönemde Anadolu şehirleri sadece mimari yapılarıyla değil, aynı zamanda isimleriyle de büyük bir dönüşüme uğradı. Gelin, bu tarihi değişimlerin izini sürerek günümüzdeki isimlerinin Osmanlı döneminde ne olduğuna bir bakalım.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:41 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:41
1000 yılda harita böyle değişti! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı’daki ismi 1

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, şehirler modernleşme sürecine girdi ve birçok yer ismi, o dönemin padişahları veya önemli devlet adamları tarafından değiştirildi. Bu isim değişiklikleri, genellikle şehrin stratejik önemini veya tarihi bir olayı simgelemekteydi.

1000 yılda harita böyle değişti! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı’daki ismi 2

Peki, şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?

1000 yılda harita böyle değişti! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı’daki ismi 3

Değişime uğrayan bazı illerin isimleri ise şöyle:

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