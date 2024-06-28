1000 yılda harita böyle değişti! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi

Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'ya egemen olmasıyla birlikte bölge yeni bir ruh ve kimlik kazandı. Bu dönemde Anadolu şehirleri sadece mimari yapılarıyla değil, aynı zamanda isimleriyle de büyük bir dönüşüme uğradı. Gelin, bu tarihi değişimlerin izini sürerek günümüzdeki isimlerinin Osmanlı döneminde ne olduğuna bir bakalım.