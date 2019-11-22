1000 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları kontenjan dağılımı!

GENEL ŞARTLAR

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (*)

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve

başlatılmayacaktır.

3. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun

niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim

etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.