1000 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları kontenjan dağılımı!
Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1000 personel alımı yapılacak. Bakanlığın duyurusunda Büro Personeli, Çocuk Gelişimci, Sosyal Çalışmacı, Hemşire, Öğretmen, Diyetisyen, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, gibi unvanlar için personel alınacağı, ilgili alıma başvuru işlemlerinin 27 Kasım saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleşeceği belirtildi. Peki 1000 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları kontenjan dağılımı haberimizde.
Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1000 personel alımı yapılacak. Bakanlığın duyurusunda Büro Personeli, Çocuk Gelişimci, Sosyal Çalışmacı, Hemşire, Öğretmen, Diyetisyen, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, gibi unvanlar için personel alınacağı, ilgili alıma başvuru işlemlerinin 27 Kasım saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleşeceği belirtildi.
GENEL ŞARTLAR
1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (*)
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve
başlatılmayacaktır.
3. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun
niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. Kadın hizmet birimlerinde çalışacak personelin, ilgili mevzuat gereğince tercihen kadın personel
çalıştırılması gerektiğinden, "Cinsiyeti kadın olmak." şartı eklenmiştir.
2. Adaylardan "Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması." şartı istenilmiş olup, güvenlik tahkikatı olumlu
sonuçlanmayanların atamaları yapılmayacaktır.