100 ordu arasında Türkiye'nin yeri elmas gibi parladı! Dünya askeri güç sıralaması bakın nasıl değişti! Ne İsrail ne Almanya...

2024 yılı itibarıyla Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından yapılan kapsamlı araştırma, bölgedeki ülkelerin askeri kapasitelerini gözler önüne serdi. Araştırmada, 60'tan fazla faktör değerlendirildi ve teknolojik donanımdan asker sayısına, mali yapıdan lojistik kapasitelere kadar birçok kriter incelendi. Türkiye, savunma sanayindeki atılımlar ve modernizasyon projeleri sayesinde listenin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırarak dikkat çekti.