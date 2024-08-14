100 ordu arasında Türkiye'nin yeri elmas gibi parladı! Dünya askeri güç sıralaması bakın nasıl değişti! Ne İsrail ne Almanya...

2024 yılı itibarıyla Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından yapılan kapsamlı araştırma, bölgedeki ülkelerin askeri kapasitelerini gözler önüne serdi. Araştırmada, 60'tan fazla faktör değerlendirildi ve teknolojik donanımdan asker sayısına, mali yapıdan lojistik kapasitelere kadar birçok kriter incelendi. Türkiye, savunma sanayindeki atılımlar ve modernizasyon projeleri sayesinde listenin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırarak dikkat çekti.
Savunma sanayindeki atılımlar, askeri personelin artan kabiliyetleri ve güncel teknolojilere uyum sağlaması, Türkiye'nin en güçlü ordular listesinde üst sıralardaki yerini pekiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırma şirketi Global Firepower, 2024 yılı dünyanın en güçlü orduları sıralamasını yayımladı ve Türkiye, bu listede dikkat çekici bir konumda yer aldı. İşte en güçlü ordular sıralaması...
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA