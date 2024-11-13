10 yılda bir açıyor 48 saat ömrü var: Ceset Çiçeği için binlerce kişi oraya akın etti! Kokusu ölü tavşan gibi

Avustralya'nın Geelong Botanik Bahçesi, son birkaç gündür oldukça ilginç bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. On yıllık bir bekleyişin ardından, "ceset çiçeği" olarak bilinen nadir bitki, ilk kez çiçek açtı.
Bu bitki, yayılan kötü kokusu nedeniyle bu adı alırken, binlerce kişi bu olağanüstü anı yakalamak için bahçede sıraya girdi.
Ceset Çiçeği: Kötü Koku ve Kısa Süreli Çiçeklenme
Geelong Botanik Bahçesi'ndeki "ceset çiçeği", 10 yılda bir çiçek açarak, kısa süreli yaşamına başlar. Çiçek, yalnızca 24 ila 48 saat boyunca canlı kalır ve ardından solmaya başlar.