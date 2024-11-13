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10 yılda bir açıyor 48 saat ömrü var: Ceset Çiçeği için binlerce kişi oraya akın etti! Kokusu ölü tavşan gibi

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Geelong Botanik Bahçesi son günlerde nadir bir doğa olayıyla gündeme geldi. 10 yılda bir çiçek açan ve yayılan keskin kokusu nedeniyle "ceset çiçeği" olarak bilinen bitki, bu yıl tekrar çiçeklendi. Bu olağanüstü doğa olayını yakalamak isteyen binlerce kişi çiçeğin açtığı gün botanik bahçesine akın etti.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:32
10 yılda bir açıyor 48 saat ömrü var: Ceset Çiçeği için binlerce kişi oraya akın etti! Kokusu ölü tavşan gibi

Avustralya'nın Geelong Botanik Bahçesi, son birkaç gündür oldukça ilginç bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. On yıllık bir bekleyişin ardından, "ceset çiçeği" olarak bilinen nadir bitki, ilk kez çiçek açtı.

10 yılda bir açıyor 48 saat ömrü var: Ceset Çiçeği için binlerce kişi oraya akın etti! Kokusu ölü tavşan gibi

Bu bitki, yayılan kötü kokusu nedeniyle bu adı alırken, binlerce kişi bu olağanüstü anı yakalamak için bahçede sıraya girdi.

10 yılda bir açıyor 48 saat ömrü var: Ceset Çiçeği için binlerce kişi oraya akın etti! Kokusu ölü tavşan gibi

Ceset Çiçeği: Kötü Koku ve Kısa Süreli Çiçeklenme

Geelong Botanik Bahçesi'ndeki "ceset çiçeği", 10 yılda bir çiçek açarak, kısa süreli yaşamına başlar. Çiçek, yalnızca 24 ila 48 saat boyunca canlı kalır ve ardından solmaya başlar.

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