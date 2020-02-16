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10 kişiden 1'inin bitirebildiği zeka testi sinir bozmaya devam ediyor! İşte fenomen zeka testi

Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu. 10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı. Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor. İşte dünyanın konuştuğu zeka testi!

16.02.2020 16:42 - Son Güncelleme: 16.02.2020 16:45
10 kişiden 1'inin bitirebildiği zeka testi sinir bozmaya devam ediyor! İşte fenomen zeka testi

Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı.

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10 kişiden 1'inin bitirebildiği zeka testi sinir bozmaya devam ediyor! İşte fenomen zeka testi
10 kişiden 1'inin bitirebildiği zeka testi sinir bozmaya devam ediyor! İşte fenomen zeka testi
10 kişiden 1'inin bitirebildiği zeka testi sinir bozmaya devam ediyor! İşte fenomen zeka testi
10 kişiden 1'inin bitirebildiği zeka testi sinir bozmaya devam ediyor! İşte fenomen zeka testi
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