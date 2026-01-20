10 bin öğretmen ataması hazırlık eğitimi başvuru ekranı 2026: Şartlar, AGS puan türü ve kontenjanlar

PODCAST CANLI YAYIN

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular bugün başlıyor. Başvurular, 2025 MEB-AGS'den ilgili puan türünde en az 50 alan adaylar tarafından akademibasvuru.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. En fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, din kültürü ve okul öncesi branşlarına ayrıldı. Yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre yapılacak. Asıl ve yedek adaylar personel.meb.gov.tr'de ilan edilecek.

Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına ilişkin başvuru süreci ve branş bazında kontenjan dağılımları belli oldu. Başvurular,2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları esas alınarak 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK

Hazırlık eğitimi için başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen alanlar ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adaylar, başvurularını akademibasvuru.meb.gov.tradresi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle gerçekleştirecek. Süreç tamamen çevrim içi yürütülecek.

KONTENJANLAR ALAN BAZINDA BELİRLENDİ

Hazırlık eğitimine alınacak toplam 10 bin öğretmen adayı için branşlara göre kontenjanlar netleşti. Puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda ise adaylar bilgisayar kurasıyla tespit edilecek.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR

Kontenjan dağılımına göre en fazla öğretmen adayının alınacağı ilk beş branş şu şekilde sıralandı:

🔴Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816 kontenjan

🔴Özel eğitim öğretmenliği: 1 bin 798 kontenjan

🔴İngilizce öğretmenliği: 801 kontenjan

🔴Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 762 kontenjan

🔴Okul öncesi öğretmenliği: 653 kontenjan

BAŞVURULAR İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNCE İNCELENECEK

Adayların başvuruları, tercih ettikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda değerlendirilecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak eksik ya da hatalı başvurular ise gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Başvuru durumunun takibi adayların sorumluluğunda olacak.

YERLEŞTİRMELER PUAN VE TERCİHLERE GÖRE YAPILACAK

Hazırlık eğitiminin verileceği eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Birden fazla merkez bulunan alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise uygun merkezlere resen yerleştirilecek.

ASIL VE YEDEK LİSTELER 30 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek aday listeleri, 30 Ocak 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Sürece ilişkin tüm resmi duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr üzerinden paylaşılacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

🔴Hazırlık eğitimine başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için bu koşul uygulanmayacak.

🔴Adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması, devlet memurluğundan çıkarılmamış olması ve öğretmenlik mesleğine engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

🔴Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nda sayılan ve devletin güvenliğine, anayasal düzene, kamu güvenine, cinsel dokunulmazlığa ve toplum ahlakına karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak başvuru için temel şartlar arasında yer alıyor. Askerlik yükümlülüğü bulunan adayların ise askerlikle ilişiğinin olmaması ya da erteleme, yedek sınıf gibi statülere sahip olması gerekiyor.

MEZUNİYET VE DENKLİK ŞARTI

Adayların mezun oldukları yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı'na göre başvuru yapılacak öğretmenlik alanına uygun olması zorunlu tutuluyor.Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesine sahip olmaları gerekiyor. Bazı üniversiteler için denklik şartı aranmazken, belirli dönem mezuniyetleri için özel hükümler uygulanacak.

MEB-AGS PUAN ŞARTI ARANACAK

Başvuruda bulunacak adayların, 2025 yılında yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'ndan (MEB-AGS) başvuracakları alanın ilgili puan türünden en az 50 puan almış olmaları şart koşuluyor.Mezuniyetleri birden fazla öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden adaylar ise yalnızca tek bir alan için başvuru yapabilecek.

TERCİHLER VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilen alanlar için adayların tercihleri alınacak. Yerleştirmeler, puan sıralamasına göre tercihler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise Bakanlık tarafından uygun merkezlere resen yerleştirilecek.

BAŞVURUYA ESAS ÖĞRETMENLİK ALANLARI, KONTENJAN VE MEB-AGS PUAN TÜRÜ LİSTESİ

SIRA NOALANKONTENJANMEB-AGS PUAN TÜRÜ
1Almanca5MEB-AGS-P3-01
2Arapça18MEB-AGS-P3-02
3Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi1MEB-AGS-P1
4Beden Eğitimi160*MEB-AGS-P2-01
5Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri15MEB-AGS-P1
6Bilişim Teknolojileri100MEB-AGS-P1
7Biyoloji32MEB-AGS-P2-02
8Biyomedikal Cihaz Teknolojileri2MEB-AGS-P1
9Büro Yönetimi / Yön. Asistanlığı2MEB-AGS-P1
10Coğrafya45MEB-AGS-P2-03
11Çocuk Gelişimi ve Eğitimi2MEB-AGS-P1
12Denizcilik / Gemi Makineleri3MEB-AGS-P1
13Denizcilik / Gemi Yönetimi3MEB-AGS-P1
14Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi762MEB-AGS-P2-16
15Elektrik-Elektronik Tek. / Elektrik47MEB-AGS-P1
16Elektrik-Elektronik Tek. / Elektronik26MEB-AGS-P1
17Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri8MEB-AGS-P1
18Felsefe48MEB-AGS-P1
19Fen Bilimleri300MEB-AGS-P2-04
20Fizik65MEB-AGS-P2-05
21Giyim Üretim / Moda Tasarım Tek.36MEB-AGS-P1
22Görsel Sanatlar41MEB-AGS-P1
23Grafik ve Fotoğraf / Grafik5MEB-AGS-P1
24Hayvan Sağlığı / Yetiştiriciliği5MEB-AGS-P1
25İlköğretim Matematik157MEB-AGS-P2-06
26İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri19MEB-AGS-P2-17
27İngilizce801MEB-AGS-P3-06
28İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım2MEB-AGS-P1
29İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği2MEB-AGS-P1
30Kimya / Kimya Teknolojisi101MEB-AGS-P2-07
31Kuyumculuk Teknolojisi7MEB-AGS-P1
32Makine Tek. / Makine Model1MEB-AGS-P1
SIRA NOALANKONTENJANMEB-AGS PUAN TÜRÜ
33Makine Tek. / Makine Ressamlığı1MEB-AGS-P1
34Makine Tek. / Makine ve Kalıp8MEB-AGS-P1
35Matematik95MEB-AGS-P2-08
36Metal Teknolojisi6MEB-AGS-P1
37Mobilya ve İç Mekan Tasarımı12MEB-AGS-P1
38Motorlu Araçlar Teknolojisi58MEB-AGS-P1
39Müzik121MEB-AGS-P1
40Okul Öncesi653MEB-AGS-P2-09
41Özel Eğitim1798MEB-AGS-P1
42Pazarlama ve Perakende1MEB-AGS-P1
43Raylı Sistemler / Araçlar15MEB-AGS-P1
44Raylı Sistemler / Elektrik-Elektronik1MEB-AGS-P1
45Rehberlik603MEB-AGS-P2-10
46Rusça14MEB-AGS-P3-11
47Sağlık / Sağlık Hizmetleri17MEB-AGS-P1
48Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar2MEB-AGS-P1
49Sınıf Öğretmenliği2816MEB-AGS-P2-11
50Sosyal Bilgiler272MEB-AGS-P2-12
51Tarım Teknolojileri / Tarım20MEB-AGS-P1
52Tarih54MEB-AGS-P2-13
53Teknoloji ve Tasarım32MEB-AGS-P1
54Tesisat Tek. ve İklimlendirme16MEB-AGS-P1
55Tiyatro2MEB-AGS-P1
56Türk Dili ve Edebiyatı58MEB-AGS-P2-14
57Türkçe382MEB-AGS-P2-15
58Uçak Bakım / Uçak Elektroniği4MEB-AGS-P1
59Uçak Bakım / Gövde-Motor4MEB-AGS-P1
60Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik2MEB-AGS-P1
61Kürtçe (Kurmançi)4MEB-AGS-P1
62Kürtçe (Zazaki)1MEB-AGS-P1
63Yenilenebilir Enerji Teknolojileri7MEB-AGS-P1
64Yiyecek İçecek Hizmetleri100MEB-AGS-P1
GENEL TOPLAM10.000