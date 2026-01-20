10 bin öğretmen ataması hazırlık eğitimi başvuru ekranı 2026: Şartlar, AGS puan türü ve kontenjanlar

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

🔴Hazırlık eğitimine başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için bu koşul uygulanmayacak.



🔴Adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması, devlet memurluğundan çıkarılmamış olması ve öğretmenlik mesleğine engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

🔴Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nda sayılan ve devletin güvenliğine, anayasal düzene, kamu güvenine, cinsel dokunulmazlığa ve toplum ahlakına karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak başvuru için temel şartlar arasında yer alıyor. Askerlik yükümlülüğü bulunan adayların ise askerlikle ilişiğinin olmaması ya da erteleme, yedek sınıf gibi statülere sahip olması gerekiyor.