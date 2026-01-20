10 bin öğretmen ataması hazırlık eğitimi başvuru ekranı 2026: Şartlar, AGS puan türü ve kontenjanlar
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular bugün başlıyor. Başvurular, 2025 MEB-AGS'den ilgili puan türünde en az 50 alan adaylar tarafından akademibasvuru.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. En fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, din kültürü ve okul öncesi branşlarına ayrıldı. Yerleştirmeler puan üstünlüğüne göre yapılacak. Asıl ve yedek adaylar personel.meb.gov.tr'de ilan edilecek.
BAŞVURUYA ESAS ÖĞRETMENLİK ALANLARI, KONTENJAN VE MEB-AGS PUAN TÜRÜ LİSTESİ
|SIRA NO
|ALAN
|KONTENJAN
|MEB-AGS PUAN TÜRÜ
|1
|Almanca
|5
|MEB-AGS-P3-01
|2
|Arapça
|18
|MEB-AGS-P3-02
|3
|Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
|1
|MEB-AGS-P1
|4
|Beden Eğitimi
|160*
|MEB-AGS-P2-01
|5
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
|15
|MEB-AGS-P1
|6
|Bilişim Teknolojileri
|100
|MEB-AGS-P1
|7
|Biyoloji
|32
|MEB-AGS-P2-02
|8
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|2
|MEB-AGS-P1
|9
|Büro Yönetimi / Yön. Asistanlığı
|2
|MEB-AGS-P1
|10
|Coğrafya
|45
|MEB-AGS-P2-03
|11
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|2
|MEB-AGS-P1
|12
|Denizcilik / Gemi Makineleri
|3
|MEB-AGS-P1
|13
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|3
|MEB-AGS-P1
|14
|Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
|762
|MEB-AGS-P2-16
|15
|Elektrik-Elektronik Tek. / Elektrik
|47
|MEB-AGS-P1
|16
|Elektrik-Elektronik Tek. / Elektronik
|26
|MEB-AGS-P1
|17
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|8
|MEB-AGS-P1
|18
|Felsefe
|48
|MEB-AGS-P1
|19
|Fen Bilimleri
|300
|MEB-AGS-P2-04
|20
|Fizik
|65
|MEB-AGS-P2-05
|21
|Giyim Üretim / Moda Tasarım Tek.
|36
|MEB-AGS-P1
|22
|Görsel Sanatlar
|41
|MEB-AGS-P1
|23
|Grafik ve Fotoğraf / Grafik
|5
|MEB-AGS-P1
|24
|Hayvan Sağlığı / Yetiştiriciliği
|5
|MEB-AGS-P1
|25
|İlköğretim Matematik
|157
|MEB-AGS-P2-06
|26
|İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
|19
|MEB-AGS-P2-17
|27
|İngilizce
|801
|MEB-AGS-P3-06
|28
|İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım
|2
|MEB-AGS-P1
|29
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|2
|MEB-AGS-P1
|30
|Kimya / Kimya Teknolojisi
|101
|MEB-AGS-P2-07
|31
|Kuyumculuk Teknolojisi
|7
|MEB-AGS-P1
|32
|Makine Tek. / Makine Model
|1
|MEB-AGS-P1
|33
|Makine Tek. / Makine Ressamlığı
|1
|MEB-AGS-P1
|34
|Makine Tek. / Makine ve Kalıp
|8
|MEB-AGS-P1
|35
|Matematik
|95
|MEB-AGS-P2-08
|36
|Metal Teknolojisi
|6
|MEB-AGS-P1
|37
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|12
|MEB-AGS-P1
|38
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|58
|MEB-AGS-P1
|39
|Müzik
|121
|MEB-AGS-P1
|40
|Okul Öncesi
|653
|MEB-AGS-P2-09
|41
|Özel Eğitim
|1798
|MEB-AGS-P1
|42
|Pazarlama ve Perakende
|1
|MEB-AGS-P1
|43
|Raylı Sistemler / Araçlar
|15
|MEB-AGS-P1
|44
|Raylı Sistemler / Elektrik-Elektronik
|1
|MEB-AGS-P1
|45
|Rehberlik
|603
|MEB-AGS-P2-10
|46
|Rusça
|14
|MEB-AGS-P3-11
|47
|Sağlık / Sağlık Hizmetleri
|17
|MEB-AGS-P1
|48
|Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar
|2
|MEB-AGS-P1
|49
|Sınıf Öğretmenliği
|2816
|MEB-AGS-P2-11
|50
|Sosyal Bilgiler
|272
|MEB-AGS-P2-12
|51
|Tarım Teknolojileri / Tarım
|20
|MEB-AGS-P1
|52
|Tarih
|54
|MEB-AGS-P2-13
|53
|Teknoloji ve Tasarım
|32
|MEB-AGS-P1
|54
|Tesisat Tek. ve İklimlendirme
|16
|MEB-AGS-P1
|55
|Tiyatro
|2
|MEB-AGS-P1
|56
|Türk Dili ve Edebiyatı
|58
|MEB-AGS-P2-14
|57
|Türkçe
|382
|MEB-AGS-P2-15
|58
|Uçak Bakım / Uçak Elektroniği
|4
|MEB-AGS-P1
|59
|Uçak Bakım / Gövde-Motor
|4
|MEB-AGS-P1
|60
|Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik
|2
|MEB-AGS-P1
|61
|Kürtçe (Kurmançi)
|4
|MEB-AGS-P1
|62
|Kürtçe (Zazaki)
|1
|MEB-AGS-P1
|63
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|7
|MEB-AGS-P1
|64
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|100
|MEB-AGS-P1
|GENEL TOPLAM
|10.000