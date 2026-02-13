1 valizle 2 ceset taşımışlardı: Kesik baş cinayetinde yeni detaylar | "5 dakika daha geç kalınsaydı..."

'Durdone Hanım'ın 24 Ocak'taki cinayetini tüm Türkiye ile birlikte bizde öğrenmiş olduk' diyerek sözlerine başlayan Avukat Ezgi Ekin Arslan,"Çok kısa bir süre sonra aile tarafından Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanımıza ulaşıldı. Kızlarına da aynı tarihler arasında ulaşamadıklarını ilettiler. Gerekli süreçleri başlatmak için onları Dışişleri Bakanlığı'na yönlendirdik, kayıp müracaatında bulundular.

Aile ile iletişime geçerek bir an önce Özbekistan'dan buraya gelmelerini sağladık. 6 Şubat itibariyle resmi olarak kayıp başvurularını Türkiye üzerinden başlatmış olduk. Savcılığa hem kayıp ihbarını hem olaya ilişkin bilgilerimizi aktardığımız bir süreç yaşadık.

Savcılık ivedilikle işlemlere başladı. Başvurumuzla geçmişe dönük kamera kayıtları incelendi ve başka bir kadının olma şüphesi o noktadan sonra araştırıldı. Sayyora Hanım da o evde 23'ü 24'e başlayan gece bir vahşice cinayete kurban gitmiş.

Cesedi de yine 24 Ocak tarihinde yine o evden çıkmış. Ailesi gözü yaşlı bir şekilde kızlarının bedenini bekliyor. Aileye '2 hafta önce kızınız bir çöp konteyner'ına atıldı ve şu an ona ulaşmamız çok da mümkün değil' diyemiyoruz. 'Beden bulundu' haberleri var, bu gerçek değil. Umuyorum ki bulunur, aileye teslim edilir" dedi.