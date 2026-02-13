1 valizle 2 ceset taşımışlardı: Kesik baş cinayetinde yeni detaylar | "5 dakika daha geç kalınsaydı..."

'Durdona Hanım'ın o evde yaşamadığını biliyoruz' diyen Avukat Ekin Arslan, "Durdona Hanım'ın 2 tane kız çocuğu, bir tane erkek çocuğu var, eşiyle yaşıyor. Sayyora ile Durdona Hanım'ın bir mont alışverişi sırasında tanıştığını biliyoruz. Sayyora'nın faille Özbekistan'dan tanışıklıkları olduğunu biliyoruz.
22 Ocak tarihinde Sayyora Hanım, Özbekistan'dan bir arkadaşını arıyor, 'Burada mutlu değilim, ülkeme dönmek istiyorum ancak herhangi bir bilet alabilecek durumum yok. Bana Özbekistan bileti alın, döneceğim' diyor. 5-6 saat sonra fail, bu arkadaşı tekrar arıyor,
'Bizim aramızdaki sorunlar halloldu, Sayyora burada kalmaya devam edecek' diyor. Sonrada 24 Ocak tarihindeki acı olayı biliyorsunuz. Belki de bu 2 kadının cinayetinden sonra başka kadın cinayetleri de açığa çıkacak, bunu bilemeyiz. Soğukkanlılıkla 2 kadını parçalara ayırıp çöp konteynerlarına atıp ülkeden çıkmaya çalışan 2 tane fail biliyoruz. Bu faillerle başka kadınlar irtibat kurdu mu, başka kayıp vakaları var mı, ne yazık ki bilmiyoruz. Aile buraya gelmeseydi ne olacaktı; Sayyora'dan hiçbir zaman haber alamayacaktık"diye konuştu.