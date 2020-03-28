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1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki... Video sosyal medyayı salladı

1 milyon kibrit kullanarak yaptığı şeyi görenler hayrete düştü. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte kare kare o anlar ve o video görüntüleri...

28.03.2020 08:31 - Son Güncelleme: 28.03.2020 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





