⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

İstanbul'da vatandaşları zorlayacak bir gelişme daha yaşandı. Meteoroloji'den gelen soğuk hava uyarılarının hemen ardından bu kez BEDAŞ'tan kritik bir duyuru yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un tam 22 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. Şirket, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin zorunlu olduğunu belirtirken, İstanbullulara önlem çağrısı yaptı.