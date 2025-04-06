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⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

İstanbul'da hayatı zorlaştıracak yeni gelişmeler peş peşe geliyor. Meteoroloji'nin dondurucu soğuk uyarısının hemen ardından, BEDAŞ da İstanbulluları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Pazartesi günü, kentin tam 22 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

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takvim.com.tr
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

İstanbul'da vatandaşları zorlayacak bir gelişme daha yaşandı. Meteoroloji'den gelen soğuk hava uyarılarının hemen ardından bu kez BEDAŞ'tan kritik bir duyuru yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un tam 22 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. Şirket, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin zorunlu olduğunu belirtirken, İstanbullulara önlem çağrısı yaptı.

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

🔌 BEDAŞ: "PLANLI KESİNTİ UYGULANACAK"

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), İstanbul'da elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamaya göre, 7 Nisan Pazartesi günü toplam 22 ilçede farklı saat dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, ekiplerin planlı çalışmaları kapsamında yapılacak.

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

📍 ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Kesinti yaşanacak ilçeler şu şekilde açıklandı:

  • Avcılar

  • Bağcılar

  • Bahçelievler

  • Bakırköy

  • Başakşehir

  • Bayrampaşa

  • Beşiktaş

  • Sultangazi

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

  • Beylikdüzü

  • Beyoğlu

  • Büyükçekmece

  • Çatalca

  • Esenler

  • Esenyurt

  • Eyüpsultan

  • Fatih

  • Gaziosmanpaşa

  • Güngören

  • Kağıthane

  • Küçükçekmece

  • Sarıyer

  • Silivri

  • Şişli

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

🕰 SAAT SAAT KESİNTİ PROGRAMI

Kesinti süreleri ilçelere göre farklılık gösterecek. BEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için internet sitesinden kesinti sorgulama yapmalarını öneriyor. Ayrıca SMS bilgilendirme sistemi üzerinden de detaylar paylaşılıyor. Çalışmaların gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

⚠️ NE YAPMALI?

  • Jeneratörünüz varsa, yakıtını kontrol edin.

  • Kesinti saatlerinde yiyecek ve içeceklerinizi soğutucularda saklamaya özen gösterin.

  • Elektrikli cihazlarınızı kapalı tutun.

  • Elektrik geldiğinde ani voltaj yükselmelerine karşı prizlerinizi kontrol edin.

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

🧊 SOĞUK HAVA + ELEKTRİK KESİNTİSİ ÇAKIŞMASI

Sıcaklıkların düşeceği bu günlerde elektrik kesintilerinin olması, özellikle elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaşlar için ekstra zorluk yaratabilir. Uzmanlar, alternatif ısınma yöntemlerini hazır bulundurmayı öneriyor.

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu

Fotoğraflar: BEDAŞ, X

⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu