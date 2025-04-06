⚠️ BEDAŞ uyardı: İstanbul’da 22 ilçede elektrikler kesilecek! 7 Nisan kesinti tablosu
İstanbul'da hayatı zorlaştıracak yeni gelişmeler peş peşe geliyor. Meteoroloji'nin dondurucu soğuk uyarısının hemen ardından, BEDAŞ da İstanbulluları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Pazartesi günü, kentin tam 22 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
takvim.com.tr
İstanbul'da vatandaşları zorlayacak bir gelişme daha yaşandı. Meteoroloji'den gelen soğuk hava uyarılarının hemen ardından bu kez BEDAŞ'tan kritik bir duyuru yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un tam
22 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. Şirket, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin zorunlu olduğunu belirtirken, İstanbullulara önlem çağrısı yaptı.
🔌 BEDAŞ: "PLANLI KESİNTİ UYGULANACAK"
BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.), İstanbul'da elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamaya göre, 7 Nisan Pazartesi günü toplam
22 ilçede farklı saat dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, ekiplerin planlı çalışmaları kapsamında yapılacak.
📍 ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Kesinti yaşanacak ilçeler şu şekilde açıklandı:
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Sultangazi
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Şişli
🕰 SAAT SAAT KESİNTİ PROGRAMI
Kesinti süreleri ilçelere göre farklılık gösterecek. BEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için
internet sitesinden kesinti sorgulama yapmalarını öneriyor. Ayrıca SMS bilgilendirme sistemi üzerinden de detaylar paylaşılıyor. Çalışmaların gün içinde tamamlanması hedefleniyor.