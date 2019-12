Volkswagen Golf'te yeniliğe gitti! Artık dizel motor yok!

İÇ TASARIM

Otomobilin içine göz attığınızda ise tamamen yenilenen ve markanın dijital atılımını anlatan bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Tamamen dijital olan ekran, dokunmatik olan far ve diğer düğmeler, büyük multimedya ekranı, ambiyans aydınlatma vs. vs. vs…

Yeni Golf'ün sizi ilk karşılayan parçası Passat'ın makyajlı versiyonuyla tanıştığımız 3 kollu fonksiyonel direksiyonu oluyor. Tasarım olarak çok beğenmesem de(özellikle ortasını) oldukça başarılı. Tuşların konumlandırılması ve dokunma hissi her zaman olan Alman hassasiyetinde…