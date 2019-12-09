Volkswagen Golf'te yeniliğe gitti! Artık dizel motor yok!
Volkswagen'in 1974 yılından beri aralıksız olarak ürettiği model olan Golf, sekizinci jenerasyonu ile çok yakın bir zamanda otomobilseverlerin karşısına çıktı. Sadece fotoğraflardan görebildiğimiz Golf, yeni nesil değişimiyle birlikte dizel motora veda etti. Bunun yerine Türkiye'de eksikliğini yaşatmaması hedeflenen 'yarı hibrit' motorlar seçildi. Değişime uğramayan tek şeyi ismi olan Golf 2020 yılının Temmuz ayında Türkiye'de satışa sunulacak.
Otomobilin önden görünümünde bir diğer dikkat çeken unsur ise yeni Volkswagen logosu.
Yeni Golf eski versiyona göre tamamen yeni dış tasarımıyla ilk andan itibaren farklı bir otomobil olduğunu size göstermeyi başarıyor. Yeni alçak tasarımlı burun yapısı ve c sütununa doğru daha fazla alçalan tavan otomobilin rüzgara karşı olan direncini 0.275 cd ye getirmiş. Otomobil her donanımda led teknolojili farları kullanıcısına sunuyor. Ayrıca IQ Led teknolojili farlar ise Golf'ün opsiyon listesinde yer alıyor.
1974 yılından beridir 35 milyon adet seviyelerinde satılan Golf'ün en yeni jenerasyonun arkasına göz attığınızda ise stopların 7. jenerasyonu çağrıştırdığını fark ediyorsunuz. Ancak Golf yazısının logonun hemen altında ve bagaj kapağının ortasında olması marka ve model vurgusunu arttırmış. Otomobilin hangi motora sahip olduğunu gösteren eTSI yazısı ise bagaj kapağının sağ alt köşesinde kendisine yer bulmuş.
Otomobilin içine geçmeden boyutlarındaki farklılıklarından bahsedersek otomobil 4284 mm uzunluğunda(+26 mm), 1789 mm genişliğinde ve 1456 mm yüksekliğinde(-36 mm) olduğunu görüyoruz. Yeni otomobilin aks mesafesi ise 2636 mm iken 7. jenerasyonun 2620 mm imiş. Buradan da MQB-E platformuna yani bir önceki jenerasyonla aynı altyapıya sahip olduğunu kolayca anlıyorsunuz.
İÇ TASARIM
Otomobilin içine göz attığınızda ise tamamen yenilenen ve markanın dijital atılımını anlatan bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Tamamen dijital olan ekran, dokunmatik olan far ve diğer düğmeler, büyük multimedya ekranı, ambiyans aydınlatma vs. vs. vs…
Yeni Golf'ün sizi ilk karşılayan parçası Passat'ın makyajlı versiyonuyla tanıştığımız 3 kollu fonksiyonel direksiyonu oluyor. Tasarım olarak çok beğenmesem de(özellikle ortasını) oldukça başarılı. Tuşların konumlandırılması ve dokunma hissi her zaman olan Alman hassasiyetinde…