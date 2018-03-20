Terör örgütü PYD/YPG'nin yabancı teröristleri

Terör örgütü YPG/PKK'ya katılan bir İngiliz kadının Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de öldürüldüğü bildirildi. İngiltere'de tesisatçı olarak çalışan Anna Campbell'in (26), geçen yıl mayıs ayında Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katıldığı belirtiliyor. Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu. Bu öldüürlen İngiliz Batı'dan terör örgütü saflarına yerleştirilmiş son terörist değil. Diğer birçok batı ülkesinden destek gören YPK/PKK, sadece silah ve para desteği değil insan kaynağı bakımından da destek görüyor.