Tarihe saldırı: Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Düzköy Mahallesi Muhtarı İsmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1958 yılında buraya geldik. Burası eskiden kiliseymiş. Bizden önceki Arnavut komşularımız burayı yıllarca okul olarak kullanmış. Biz de 60'lı yıllardan 88 yılına kadar cami olarak kullandık. Biz camimizi yapınca burası boş kaldı. Burayla ilgili Özel İdare zamanında bir proje sunduk ancak bir sonuç alamadık. Sürekli define avcıları gecenin belirli saatlerinde gelip sağını solunu kazıp gittiler" dedi.