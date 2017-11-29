Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte belgelerle algı operasyonu yine elinde patladı. Ana muhalefet partisi lideri gibi değil adeta Türkiye düşmanı örgütlerin taşeronu gibi hareket eden Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhindeki her olayda karşı tarafta yer aldı.

Kasetle CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geçtiği her kritik süreçte yerli ve milli tutumdan uzak küresel çetenin istekleri doğrultusunda hareket ederek Türkiye aleyhindeki operasyonlara ortak oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun yalan, iftira ve tutarsızlıkları...