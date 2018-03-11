Erdoğan'ın başlattığı seferberliğe yoğun ilgi

Kimi 80 kimi 77 yaşında ama 32'sinde olan da var. Ağırlıklı kadınlar. Onlar Turkuvaz Medya Grubu'nun önayak olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğine katılan yurttaşlarımız. Büyükşehirde yaşayabilmek için kendilerince pratik çözümler bulmuşlar. En çok hastanelerde ve otobüse binerken zorluk yaşamışlar. Okuyamasalar bile çocuklarını okutmuşlar. Okuma-yazma seferberliği ile makus talihini kırmaya çalışan insanların derslerine katıldık. Hem de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde. Onların hikayeleri çileli ama hayalleri gerçekçi...