Afrin'den ilginç fotoğraf...

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de terör örgütü PKK-YPG üyesi teröristlerden ele geçirilen bir keskin nişancı tüfeğinin fotoğrafını paylaştı. Ağar, tüfeğin keskin nişancı eğitimi verilen bir ÖSO mensubuna zimmetlendiğini ve operasyon kapsamında kullanıldığını yazdı.

Abdullah Ağar'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşım şöyle: "Mehmetçik Afrin dağlarında YPG/PKK'dan ele geçirdiği keskin nişancı silahı 'yeni nesil' Zagros'u, yetiştirdiği keskin nişancı bir ÖSO'ya zimmetlemiş. Beraber dağlarda YPG/PKK'lı kovalıyorlarmış. ÖSO'nun kes. niş. kamuflaj giysisi de pek yakışmış."