2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)

İNTERNETE VERGİ



Google, Youtube, Facebook gibi yurt dışı platformlara ve "internet fenomeni" olarak tabir edilen kişilere verilecek reklamlar ve aracılık hizmetleri, ödemeler üzerinden stopaj uygulamasıyla vergiye tabi olacak. İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam