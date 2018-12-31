2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)

2019 yılına saatler kaldı. 2019 yılı bizler için, büyük değişikliklerin yürürlüğe gireceği bir yıl olacak. 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşet kullanımının ücretli hale dönüşmesi, adil kullanım kotasının kalkması gibi değişiklikler hayatımıza giren bazı yenilikler olacak. Peki 2019 yılında bizleri bekleyen yenilikler neler? İşte detaylar...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 13:45:54 Güncelleme: 14:02:54
2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte 2018'de TBMM'de birçok yasal düzenleme yapıldı. Yıl sonuyla birlikte pek çok düzenleme son bulacak, yeni düzenlemeler 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Örneğin; plastik poşetler paralı hale dönüşecek. Adil kullanım kotası kalkacak. Bunlar değişikliklerden bazıları. Hadi gelin 2019 yılında bizleri neler bekliyormuş birlikte bakalım.

2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)

PLASTİK POŞETLER ÜCRETLİ OLACAK

Market alışverişlerinde plastik posetler ücretli hale gelecek. Plastik alışveriş posetleri en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)

ZORUNLU BİSİKLET YOLU

1 Haziran 2019'dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek.

2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)

İNTERNETE VERGİ

Google, Youtube, Facebook gibi yurt dışı platformlara ve "internet fenomeni" olarak tabir edilen kişilere verilecek reklamlar ve aracılık hizmetleri, ödemeler üzerinden stopaj uygulamasıyla vergiye tabi olacak. İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam

2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)

Hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılacak ödemeler, ödeme yapılan kişinin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, belirlenmiş oranlarda stopaj vergisine tabi olacak.

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