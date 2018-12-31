2019'da yeni uygulamalar başlıyor (Hayatımızda neler değişecek?)
2019 yılına saatler kaldı. 2019 yılı bizler için, büyük değişikliklerin yürürlüğe gireceği bir yıl olacak. 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşet kullanımının ücretli hale dönüşmesi, adil kullanım kotasının kalkması gibi değişiklikler hayatımıza giren bazı yenilikler olacak. Peki 2019 yılında bizleri bekleyen yenilikler neler? İşte detaylar...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 13:45:54 Güncelleme: 14:02:54
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte 2018'de TBMM'de birçok yasal düzenleme yapıldı. Yıl sonuyla birlikte pek çok düzenleme son bulacak, yeni düzenlemeler 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.
Örneğin; plastik poşetler paralı hale dönüşecek. Adil kullanım kotası kalkacak. Bunlar değişikliklerden bazıları. Hadi gelin 2019 yılında bizleri neler bekliyormuş birlikte bakalım.
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