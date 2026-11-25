Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu sona erdi.
Kupada İstanbulspor, Gaziantep FK, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aliağa Futbol, Açıkalın Erciyes 38, Orduspor 1967, SMS Grup Sarıyer, MKE Ankaragücü, Karşıyaka, Kocaelispor, Muşspor, Corendon Alanyaspor, Antalyaspor, Gemlik Sümerbey, Ankaraspor, Erzincan Futbol Yatırımları, ISBAŞ Isparta 32 Spor, Malatya Yeşilyurtspor, Silivrispor, Serikspor, Sebatspor, Eskişehir Anadoluspor, Karacabey Belediyespor, Adana 01 FK, Balıkesirspor, Eminevim Ümraniyespor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Bursa Yıldırımspor, KCT 1461 Trabzon FK, Bitlis 1916 Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Eyüpspor ve Eskişehirspor, 4. eleme turuna yükselmeyi başardı.