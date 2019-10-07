İbrahim Tatlıses'in eski eşiydi! Perihan Savaş hakkındaki bu gerçeği az kişi biliyor! Daha 13 yaşındayken...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine canlandırarak izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı. 62 yaşındaki Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Perihan Savaş'ın hayatı ile ilgili belkide il defa duyacağınız bu gerçeklere şaşıp kalacaksınız. Henüz daha 16 yaşındayken Altın Portakal alan Perihan Savaş'ın hayatı da filmleri aratmayacak kadar ilginç. Aslında adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş'ın röportajlarında çocukluğu hakkında verdiği bilgilerde dikkat çeken birçok detay var. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Bugünlerde çocukları ve torunları ile sakin bir yaşam süren usta oyuncu Perihan Savaş, çok zor günlerden geçerek bugünlere gelmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...

07.10.2019 14:14 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





